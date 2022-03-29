Bahçeli: 'Türkiye bu savaşta tarihi bir rol üstlenmiştir'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'deki hayat pahalılığından rahatsız olduğunu vurgulayarak ''Enflasyonun ve bunun sonucu olan hayat pahalılığının geldiği noktadan biz de rahatsızız fakat zillete düşüp fiyat artışlarından siyasi propaganda konusu çıkarmaya heves edenleri de iyi niyetli göremeyiz. Devletimiz ve hükümetimiz tüm meselelere hakimdir'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz Türkiye'nin her yerindeyiz. Türkiye'nin ümitsiz olmadığını göstereceğiz. Tüm teşkilatlarımızı gönülden kutluyorum. Biz bir davanın mensuplarıyız. İşleyen demir pas, akan su yosun tutmaz.

2023 HAZİRAN'A KADAR DURMAYACAĞIZ

2023 Haziran'a kadar durmayacağız, sürekli bir adım önce olmanın gayesi ve gayretinde olacağız. Bir günümüzü boş geçirmeyeceğiz, diğeriyle eşit olmasına göz yummayacağız. Fitnecilerin tuzaklarına takılmayacağız.

NETİCESİ NE OLURSA OLSUN HER SAVAŞIN KAYBEDENİ İNSANLIKTIR

Daha adil ve daha güvenli bir hayat her insanın amacıdır. Terörizmin sancıları artık hiçbir coğrafyayla sınırlı değildir. Küresel gıda ihracatının neredeyse yüzde 25'i Rusya'nın tekelindedir. Bu ülke tek başına yılda 44 milyon ton buğday ihraç etmektedir. Silahların konuştuğu yerde insanlık susmaktadır. Savaş, yokluk demektir. Kıtlık demektir. Hiçbir savaşın kazananı olmayacaktır. Neticesi ne olursa olsun her savaşın kaybedeni insanlıktır.

GIDA GÜVENLİĞİNİN TAM VE EKSİKSİZ SAĞLANMASI ŞARTTIR

BM gıda ve tarım örgütünün yaptığı son açıklamalarda temel gıda emtiyalarının iki büyük ihracatçısı olan Rusya ve Ukrayna'nın tarımsal faaliyetlerindeki muhtemel aksaklıkların dünyadaki açlık sorununu kamçılayacağı iddia edilmektedir, yaşanan da budur.

Türkiye'nin 3 ana başlık altında acil ve stratejik tedbirler alması milli bir zaruret olarak karşımızdadır.

Gıda güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması şarttır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, açıklamaları, Tarım Bakanlığımızın adımları milletimizi rahatlatmaktadır. MHP, tarım sektörünü, Türkiye'nin var oluş mücadelesinin temel taşı olarak değerlendiriyor. Hem doyacağız, hem doyuracağız, hem kendi kendimize yeten bir ülke olacağız. Ekilebilir terim arazilerini genişletmek ve çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Tarım sektörünün yüksel verimlilikle, kaliteli ürün üreten, teknolojik kullanabilen, ülke insanını besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek, büyümeye katkı sağlayabilen bir yapıya kavuşturulması esastır. Üretici örgütlerinin güçlendirilmesine, tarımsal işletmelerin rekabet işlerinin artırılmasına ve pazarlama ağlarının geliştirilmesine ağırlık verilmelidir. Çiftçilere sağlanacak devlet desteği, ürünün arz ve talebini dikkate alan, üreticinin yoksulluğunu ortadan kaldıran, refah artışı sağlayan, girdi maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten bir anlayışla yapılandırılmalı. Yüksek verim ve kalitede, tohum, fide, fidan ve damızlık hayvan geliştirilmesi ve üretimi desteklenmeli ve dış bağımlılığa son verilmelidir. Tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, istihdam sağlanması, marka olarak pazarlanmasına dayalı temel yapılanma oluşturulmalıdır.

2-Bizim enerji politikamızın temel amacı şudur, enerji dış bağımlılığının azaltılarak güvenli enerji kaynaklarının oluşturulması, yerli enerji kaynaklarının verimli kullanılması, nükleer başta olmak üzere yeni enerji teknolojilerini üretecek etkinliğe ulaşılması, enerji sıkıntı yaratacak risklerin önlenmesiyle, ülkemizin kurulu gücünün enerji talebini karşılayabilecek duruma getirilmesidir. İsrail ile kurulan temaslar, bu ülkenin doğalgazının Avrupa'ya taşınmasıyla ilgili karşılıklı ve geliştirici iş birliği kararlarının açılması, Türkiye'nin enerji konusundaki dezavantajlı pozisyonu telafi edecek hamlelerden biri olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE KİMSEYE EL AÇACAK, MİNNET EDECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR

Karadenizde keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz kaynağı, Doğu Akdeniz'de bulunacak yüksek rezerv miktarı ülkemizin elini ve enerjisini siyasette güçlendirecektir. Türkiye kimseye el açacak, minnet edecek bir ülke değildir.

ŞEKER EKSİĞİ DEĞİL FAZLASI MEVCUT

3-Bazı mal ve hizmetlerin, bir kısım gıda ve diğer ürünlerin fiyatlarında görülen hormonlu artışlara karşı etkili önlemlerin alınması önemlidir. Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışların gerçekçi bir temel olmadığı gibi piyasa şartlarının esasını da yansıtmadığı açıktır. Şekerin kg fiyatının iki haftada 7 liradan 19 liraya çıkması, bunun da siyasileştirilip istismar edilmesi, pis bir kumpasın, bayat bir ekonomik operasyonun dış bağlantıyla servis edilmesinden başka bir şey değildir. Şu an şeker eksiği değil fazlası mevcuttur. Telaşa gerek yoktur. Karaborsadan nemalanan, dini imanı para olan çıkarcılardan mutlaka hesap sorulmalı, yırtık yakalarından tutulmalıdır. Bizim önerimiz Türk Şeker'in fiyatları maliyetlere göre yeniden belirlenmesi, pancar ekim kotasının aşamalı şekilde kaldırılmasıdır.

MESELE NE AYÇİÇEK NE DE ŞEKERDEKİ FİYAT ARTIŞLARIDIR

Mesele ne ayçiçek ne de şekerdeki fiyat artışlarıdır. Dün domates soğan patates patlıcan diyerek ortalığı karıştırmaya çalışanlar bugün farklı ürünlere bel bağlamışlardır. 2023'e kadar bu karanlık kampanya hız kesmeyecek anlaşılan.

Enflasyonun ve bunun sonucu olan hayat pahalılığının geldiği noktadan biz de rahatsızız fakat zillete düşüp fiyat artışlarından siyasi propaganda konusu çıkarmaya heves edenleri de iyi niyetli göremeyiz. Devletimiz ve hükümetimiz tüm meselelere hakimdir. Türkiye'nin altını oymaya, toplumsal barışını bozmaya, huzur ve istikrarını sabote etmeye kalkışan zillet korusunu uyarıyorum. Ateş olsanız cürmüzün kadar yer yakarsınız, kendinizi de ateşe vermiş olursunuz, kışkırttığınız, gölgesinde yattığınız yalan ve dedikodular ters tepecek, alayınızı rezil edecek.

Ülkemiz şartlarına uygun olarak yüksek verim ve kalitede tohum, fide, fidan ve damızlık hayvan yetiştirilmeli ve dışa bağımlılığa son verilmelidir.

Devletimiz ve hükümetimiz tüm meselelere hakimdir. Zillet korosunu açık açık uyarıyorum. Ateş olsanız cürmün kadar yer yakarsınız.

Savaşın neden olduğu yüksek tansiyon, tesirini pek çok ülkede göstermiştir. Türkiye bu savaşta tarihi bir rol üstlenmiştir. Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğu tescillenmiştir.

Türkiye nerede olursa olsun bunlar karşımızda yer alır. Gelin bunlara Türkiye'nin hak ve çıkarlarını anlatın. Sorarım sizlere vatan ve millete yan bakanlara surat asanlara sessiz ve seyircisiz kalmak şerefli ve onurlu bir davranış mıdır? Şerefimiz kadar insanız. Onurumuz kadar insanımıza yükümlüyüz. Putin'in iktidarda kalıp kalmaması Rusya'nın kendi iç meselesidir. ABD Başkanı Biden, ülkelerin rejimlerinde değişikliği hangi hakla, ne cüretle istemektedir?

Türk çocuklarının ölümü sıradan mı görülüyor? Haksızlığa tepki vermezsek önce haysiyetimizi sonra da hürriyetimizi kaybetmemiz mutlaktır. NATO, Rusya'yı mümkün olan en sert ifadelerle kınadı. Bugüne kadar kınama mesajları dışında ne yapılmıştır? ABD bu savaşın devam etmesini istemektedir. Stratejik çıkarlarına uyan budur. ABD bu savaştan rahatsız değildir. Geçmişin tecrübeleri göz önüne alınmalı ve dikkatli olunmalı. Kanlı savaş NATO'ya yeni bir ruh katmıştır. ABD'nin başını çektiği NATO, Rusya- Ukrayna savaşından kazançlı çıkmıştır.

Türkiye hiçbir ülkenin kule nöbetçisi değildir ve olmayacaktır. Biz ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan taviz veremeyiz. Birisini diğerine tercih edemeyiz.

Zillet ittifakı partilerin evlere şenlik açıklaması trajiktir. Dünya Türkiye'nin dış politikadaki yükselişini konuşuyor. Bunlar hacı yatmaz gibi düşüp düşüp kalkıyorlar. Densizliklerine aldırmıyorlar. Hepinize geçmiş olsun diyoruz. Yazık, ayıp size. Türkiye'ye bu kadar mı yabancısınız. Bu zilletin kendisine hayrı yoktur, ülkemize nasıl hayır edecek. Sayın Kılıçdaroğlu yüreğin varsa konuş. Gerçek düşünceni bilelim. Türk milleti bunları sandığa gömecektir.

Yoksul kardeşlerimiz hatırlanmalı. Ekonomik durumu elverişsiz kardeşlerimize dayanışma ve kardeşlik kartı ulaştırılmalıdır. Kutlu Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır.

İnsanlık, çözümü gittikçe karmaşıklaşan bir bulmacanın odak noktasındadır. Bilinmelidir ki hayallerimizin sınırı, ülkülerimizin eşi ve emsali yoktur.

Karar