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Bahçeli Trabzon mitinginde İBB başkanına yüklendi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trabzon mitinginde İBB başkanının Erzurum'daki provokasyonuna sert tepki gösterdi.

Gündem 10.05.2023, 14:35
Bahçeli Trabzon mitinginde İBB başkanına yüklendi

MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ağır sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Esnaf ziyareti diye gidip korsan mitinge kalkan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır. Kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve polisimize iftira atmasın. Tehlikeli provokasyon provası yapılmış ve ters tepmiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında halka hitap etti. Bahçeli'nin gündeminde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan taşlı saldırı vardı.

Sert sözlerle İmamoğlu'nu hedef alan MHP lideri, "14 Mayıs seçimlerini sabote etmek için ajanlar devrede, alçaklar mesaide. 7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan, Trabzon'un kültüründen nasibini almamış şahsın neden olduğu provokasyondur. Meydan meydan dolanıp fitne saçması, görevini ihmal ederek ağır kusurlu bulunması yanlış üstüne yanlıştır. Esnaf ziyareti diye gidip korsan mitinge kalkan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır. Kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve polisimize iftira atmasın. Tehlikeli provokasyon provası yapılmış ve ters tepmiştir. Dadaşların şuurlu tavrı ile bozulmuştur. İstanbul'da 1 milyon 700 bin vatandaşın buluşması korkuya kapılmalarına neden olmuştur. Eren Bülbül'ün dökülen kanlarının hesabını vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Trabzonlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Artık vakit yaklaştı, sandık görüldü. 4 gün yapılacak seçimlerin ülkemizin birliğine, demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Toplantımızda emeği geçen her dava arkadaşımı yürekten kutluyorum. Trabzon demek kardeşlik demektir, dik duruşun eğilmeyen başın medarı iftarı demektir. Trabzon'a bakınca çırpınan Karadeniz'in çağrısı duyulur. Trabzon'a bakınca Maçka'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül'ün nur yüzlü çehresi görülür.

Ülkemizin tüm yörelerini, tüm güzelliklerini kucaklayan büyük bir aileyiz. Devlet ve milleti ile hep birlikte Türkiye'yiz. Geleceğin Türkiye hedefini yakalamak için mücadele ediyoruz. Mezhep ayrımcılığı yapanlara her zaman karşıyız. Canımızı dişimize takarak çalışıyoruz. 14 Mayıs 2023 tarihinde aziz milletim sıra sizde. Küresel medyaya umut bağlayan ABD'sinden AB'sine kadar mutlaka hesap sorulacaktır. Kavga kaos arayanlara acıklı derslerini vermek için aziz milletim sıra sende. İstiklalinize ve istikbalinize sahip çıkmak için 4 gün sonra sıra sizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde olacak.

"TÜRK DEMOKRASİSİ RÜŞTÜNÜ DEFALARCA İSPAT ETMİŞTİR"

Madem onlar ülkemizi takip ediyor, madem Türkiye'nin yok oluşuna yatırım yapıyor Trabzon'un vereceği güçlü cevap mukadderdir. Dost kisveli hasım ülkeler 14 Mayıs için hazırlık yapıyormuş, siz de 14 Mayıs'a hazır mısınız? Sandıkta oy pusulasına ve mührü elinize aldığınızda bir oyunuzu MHP'ye bir oyu Erdoğan'a verecek misiniz? Sözünüz söz mü? Trabzon halı bıçkın iradesi ile gücümüze güç katıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'na adım atmak hepinizin iradesinde. Anayasa'nın ikinci maddesinde ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti laik hukuk devletidir. Türk demokrasi tarihinin kilit taşı olan seçimler 1950'den günümüze gizli zarf ve açık sayım ile yürütülmüştür. Milletin hakimiyetine rakip olan gücün varlığından asla bahsedilemeyecektir. Türk demokrasisi rüştünü defalarca ispat etmiştir.

Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayınlanan dergi gazeteler Türkiye'nin demokrasisi itibarına ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlenmektedir. Sistemli ve şiddetli algı operasyonu yapıyorlar. İngiliz The Economist Erdoğan gitmeli diyor. ABD'de yayınlanan dergi 14 Mayıs seçimlerine dış müdahale çağrısında bulunuyor. Batı zillet ittifakından yana tarafını koymuştur. Gayrı ahlaki ve gayrı meşru tavırdır. Kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. İktidarın ruhsatı Ne ABD'den ne İngiltere'den ne Almanya'dan alınacaktır. Emperyalizmin beşinci kol faaliyetine soyunan kimliksizlerdir. Aziz milletimin nezdinde yok hükmündedirler. Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir. Türkiye'ye ayar verilemez, Türkiye kafa kola alınacak ülke değildir."

#Devlet Bahçeli
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