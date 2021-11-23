Bahçeli: 'Terörle mücadelenin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar'

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır. Faiz uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir. IMF ve faiz lobisinin oyunlarıyla daha fazla mesafe alamayacağımız ortadadır.

İstikara en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde seçim demek kime hizmettir. Kimin sesine ses olmaktır? Nasıl bir siyaset anlayışıdır? İnsanlarımızın ekonomik sıkıntılarını biliyoruz. Artan döviz kurlarından yakınmaların farkındayız. Ancak takip edilen politikalar doğrudur. Yakında her şey düzelecektir. Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar. Dik duruşumuzu, egemenlik haklarımızı, kahramanca savunmamızı dövizle baskılamaya çalışıyorlar.

Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki, Mavi Vatan'daki, Karabağ'daki, Afrika'daki mevcudiyetimizi dövizle püskürtmenin arayışındalar. Bu kez başaramayacaklar. Yayından çıkan ok Allah'ın izniyle hedefine ulaşacak, Türkiye'yi hiç kimse tutamayacaktır. Döviz operasyonları boşunadır, Türkiye’yi teslim alamayacaklar. Faiz kulisi çabası beyhudedir. Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Türk milletini yolundan çeviremeyecekler. Vatandaşlarımızdan ricam biraz sabretmeleri, biraz metanet göstermeleridir. Bugünler geçecek milli ve yerli bir ekonomik dirilişle rahatlığa kavuşulacaktır."

'50+1 TARTIŞMASI İYİ NİYETLİ DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanlığı sistemindeki 50+1 tartışmalarına yanıt veren Bahçeli, "İP Başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulmasını istemiş. Beni iyi dinlesinler; 50+1 anlatayım da ders alsınlar" dedi ve tartışmayı başlatanları hedef aldı.

Cumhurbaşkanının iki turlu seçimle göreve gelmesine ilişkin Anayasa değişikliğini hatırlatan Bahçeli, dünyadan örnekler verdi. Dünyada kimi ülkelerde Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halk tarafından seçilmesinde uygulanan ikinci usulün 'yüzde 40+10' kuralı olduğunu belirten Bahçeli, bu sistemi eleştirdi ve şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halkın seçtiği tüm sistemlerde demokratik meşruiyet gereğince salt çoğunluğun oylarıyla seçilmesi gerekliliktir. Bu konuyu tartışmaya açmak; yönetim sistemine karşı güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir. Yüzde 40 oranını dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır. Bunu ulu orta konuşanlar da iyi niyetli sayılamayacaktır."

TRT