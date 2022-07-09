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Bahçeli: 'Tabipler Birliği kapatılmalıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Bir avuç doktor kılıklı anarşist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmak gerekmektedir. Türk ismini taşıyan Türk'e düşman olur mu?" dedi.

Gündem 09.07.2022, 11:11
Bahçeli: 'Tabipler Birliği kapatılmalıdır'

Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'de bulunan kabrini ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, su döktü. Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından açıklama yapan Bahçeli, "Öncelikle aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Daha nice bayramlar görmeyi Cenabı Allah'tan nasip ediyoruz. Bayramlar toplumsal barışın, huzurun, kardeşliğin yayılmasında, perçinlenmesinde önemli fırsatlardır. Bunu değerlendirebilen toplumlar geleceğe daha umutla bakmaktadırlar. Bugün gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun, yeryüzündeki ülkelerin büyük bir çoğunluğunda bir toplumsal çalkantı, şiddet, çatışma, kamplaşma ve kavga görülmektedir. Bunu en son olarak İngiltere'de, Arnavutluk'ta, Türk devlet teşkilatlarının bulunduğu ülkelerin bazılarında görüyoruz. Türkiye'de de geçmişten bu yana bayram olsun, farklı günler olsun, birileri ve bazı gruplar açısından hiç fark etmeksizin bir toplumsal gerilim ve çatışma, kamplaşma ortaya koymaya gayret göstermektedirler" dedi.

'ZİLLET İTTİFAKININ YANDAŞLARI GİBİ HAKARET EDİYORLAR'

Bahçeli, Konya Şehir Hastanesi'nde Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine değinerek, "En son bir doktor kardeşimizin hakkın rahmetine kavuşması, bir cinayetle muhatap olması sonucunda hayatını kaybetmesi sonucunda millet olarak büyük bir üzüntü içerisinde olmamız gerekirken, her alandaki şiddeti topluca nasıl kınayacağımızı, nasıl aşacağımızı, barış ve huzura nasıl kavuşacağımızı ortaya koymamız gerekirken, bazı sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak, siyasileşmek ve siyasi iktidarı istifaya davet edecek tarzda küstahça bir zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Bunlar ülkemiz için yararlı davranışlar değildir. Terörle mücadelede ülke içinde ve ülke dışında şehitlerimiz varken, terörle mücadelede üstün bir başarının işaretleri görülürken Türkiye'de şiddetten yararlanarak, şiddeti fırsat bilip bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere, şiddeti nasıl önlememiz gerektiği konusunda milletimizi aydınlatma ve onları huzura davet etme çabaları varken, Türkiye'nin her tarafında 50, 60'ı geçmeyen doktoruyla, 50, 60'ı geçmeyen avukatıyla gösterilere ve bu arada da polis kardeşlerimizle çatışmayı tercih edecek ve onlara hakaret edecek durumlara düşmeye kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.

Bahçeli, bir meslek grubunu savunurken Türkiye'nin güvenlik kuruluşlarını muhatap alarak onlara hasımlık yapmanın kimseye inandırıcı gelmeyeceğini vurgulayarak, "O bakımdan bayramı vesile addederek toplum olarak huzura, bayram sonrasında ekonomik ve sosyal yönden iyileşmelere topluca gayret göstermeye; ve hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin 5'inci yılındayız. 5'inci yılın sonunda muhtemelen 18 Haziran 2023'de Türkiye bir genel seçim yaşayacağı için her şeyi millet iradesine bırakmayı, tercihi milletimizin yapmasını arzulamayı düşünmeliyiz. Yoksa 3-5 ne idüğü belirsiz, her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum; Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazımdır" ifadelerini kullandı.

#Tabipler Birliği #Devlet Bahçeli
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