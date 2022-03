Bahçeli: 'Putin ikircikli bir tutum sergiliyor'

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna'daki duruma dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Putin'in müzakere masasına oturmasına rağmen saldırıya devam etmesini 'ikircikli bir tutum' olarak niteledi. Yağ stoklarının tükendiği iddialarının yalan olduğunu söyleyen Bahçeli, "Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Hamdolsun yağımız da var, unumuz da var tuzumuz da var" dedi.

Zalimlerin vekaleti Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindedir...

Dünyanın bu zorlu döneminde ülkemize muhalefet kisvesi altında işgal cephesine muavinlik yapmak adamlık değildir, insanlık değildir, vatanseverlik hiç değildir.

Sorun çözme konusunda iddialıyım demeyi bıraksın, ülkenin başına püsküllü bela olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlaşan sorunların cesareti varsa çözmeye çalışın...

Türkiye Barış iklimini yeşermesi için mücadele ederken, ateşkes için çağrı üstüne çağrı yaparken ortalığı karıştırmanın anlamı ve açıklayıcı gayesi nedir?

Hiç kimse merak etmesin! Günü saati geldiğinde tansiyon düştüğünde Azak Denizi'nde bekletilen gemilerimiz de limanlarımıza sağ salim yanaşacaktır.

Patlıcan patates soğan domatesin yerini şimdi de yağ mı almıştır?

YAĞSIZ YEMEK OLUR YARINSIZ TÜRKİYE OLMAZ!

Anadolu coğrafyası doğu-batı koridorunda köprü işlevi gören, yolların kesişme noktasında bulunmasından dolayı tarihin her döneminde stratejik önemi çok yüksek olan vatan topraklarımızdır. Geçmişiyle, geleceğiyle, dağıyla, taşıyla bu coğrafya bizim, bastığımız topraklara vatan mührünü vuran irade Türk milletidir. Coğrafyamızı değiştirme ihtimalimiz yoktur, bu vatan kıyamete kadar bizimdir, bizim kalacaktır. Bir vatana sabahtan akşama sahip olmak mümkün değildir.

Etrafımız tehdit saçıyor diye tüm oyunlar üzerimize oynanıyor bahanesiyle ne korkacak ne de saklanacak halimiz vardır. Her taşı yakut, her insanı aziz olan bu cennet vatanı her şart altında müdafaaya yetkiliyiz ve sonuna kadar da yeminliyiz. Çevremizi saran bütün coğrafyalar bıçak sırtındadır. Milli bekamız çok ciddi risk ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu nedenle dik duracağız, dirayetli hareket edeceğiz. Karanlık propagandalara aldırış etmeden refakatinde yürüyüşümüzü inançla sürdüreceğiz.