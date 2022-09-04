Bahçeli'nin ilk mitingi Sivas'ta: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları;

2023 yılında yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz.

Cumhuriyete giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayette atılmışsa, biz de benzer bir adım atıyoruz. Cumhuriyet'in 100.yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Bizim derdimiz Türkiye'nin istikbalidir. Derdimiz milli bekamızdır.

Zaman değişse de oyun aynıdır, alçaklığın şemasında değişiklik görülmemiştir. Zalimler Cumhuriyeti'mizin ilanına engel olamadılar. Bin bir felaketi göğüsleyen vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştur. Zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi.

2023 adayımız belli kararımız nettir. Gizleyecek, saklayacak bir şeyimiz yok.

Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın, zillete tevessül etmedik k istikametimiz şaşsın. Nasıl görünüyorsak oyuz. 2023 yılına hazır mısınız?

Zilleti bu aziz millete reva görenlerle mücadeleye var mısınız? Türkiye'nin önünü kesmek isteyen 6'lı masaya hesap soracak mısınız?

Sivas'ın haykırışı her şeye bedeldik. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir.

1 buçuk yıldır kararsız davrananlar varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar, kimin aday olacağını belirlemek için düşmanlarından icazet alıp dursunlar. Milletimize nasıl bir gelecek vadettiğimiz apaçık ortadadır.

Hedefimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar seçilmesidir.

TERÖRLE DÜŞÜP KALKANLAR BİZE YAKLAŞAMAZ

Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz.

Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar yanımıza bile yanaşamaz.

Cumhur İttifakı muzaffer geçmişimizi müstesna bir geleceğe taşımanın ileri atılan bayraktarıdır. Allah'ın izniyle Türkiye hedefe varacaktır.

BAŞARMAYA YEMİN ETTİK

Allah şahittir ki başarmaya yemin ettik. Değerli vatandaşlarım. Fikriyatımızı ve siyasetimizi denetim altında tutan sıkı bir Allah korkusu ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimize hizmet aşkıyla yoğruluyoruz.

'2023 YILINDA ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NETTİR'

6'lı masaya hesap soracak mısınız? Bu evet'ler zalimlere, zillete düşenlere ve müessir bir tokattır. Fazla söze gerek yok. Sivas'ın haykırışı her şeye bedeldir. İrademiz önümüzü aydınlatıyor, şevkimizi artırıyor. 2023'te adayımız belli, kararımız nettir. 1,5 yıldır kararsızlık içindekiler varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için düşmanlarından icazet alsınlar. Milletimize nasıl gelecek vaad ettiğimiz apaçık ortadadır. Gizleyecek saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacak sıkılacak hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz haktan yana, halktan, hakikatten yanayız.

'HEDEFİMİZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I AÇIK ARA FARKLA TEKRAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ'

Vakit yaklaşmakta, çember daralmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de vekil sayısı ile çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

Kılıçdaroğlu vali ile kaymakamları tehdit edip iç isyana oynuyor. Bu kişi emperyalizmin kılıcını sallıyor, erdemsizliği uçurumun dibinde dolaşıyor, diğer ortaklarından ise bir ses çıkmıyor.

"KILIÇDAROĞLU EMPERYALİZMİN KILICINI SALLIYOR"

Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Vatandaşlara borçlarınızı ödemeyin, araba almayın çağrıları yapıyor. Emperyalizmin kılıcını sallıyor. Erdemsizliğin, uçurumun dibinde dolaşıyor. Ne tuhaftır ki diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır.

Sivas'tan soruyorum; 6 kez toplanmalarına rağmen bir aday için bile uzlaşamayan bir curcunanın Türkiye'ye bir hizmeti dokunabilir mi? Böylesi bir çarpıklık nerede görülmüştür? Eskinin parlamenter sistemi dışında tek bir projeden bahsedemeyen bu ittifak akıl ve siyaset felci yaşıyorlar.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Zillet İttifakı siyasi felç geçiriyor, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sözleri asılsız, niyetleri kötüdür.

Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek, bugün az yiyen yarın çok yiyecektir.

Biz siyasi, ekonomik ve diplomatik yükselişi ile Türkiye’ye destek olacağız. Cumhur İttifakı çiftçinin, memurun, emeklinin, mazlum gönüllerin can beraberidir. Bizde yalan yok gerçek vardır. Cumhur İttifakı’nın adayı belli, kararı nettir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ile yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir.