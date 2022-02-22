Bahçeli net konuştu: 'Tolerans gösterilemez '

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

* Sıla isimli kızımız vahşet dolu bir saldırıyla katledilmiştir. Beyaz gelinliğiyle evden çıkması gereken bir kız çocuğu kefene sarılarak bu dünyadan göçmüştür. Şiddetin muhakkak önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza kasteden, kurşun sıkan alçakları en ağır şekilde cezalandırmak adalet ve hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur.

* Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz, pişmanlık hükümleri tatbik edilemez. Aksi olursa şiddet teşvik edilmekle kalmayacak bir bakıma ödüllendirilmiş olacaktır. Şiddetin olduğu yerde hayır yoktur. Kadınlarımızı ve kızlarımızı hedef alan saldırı dalgası hepimizin ortak şikayetidir. Gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalı.

* Ruh sağlığı yasa teklifinin yasalaşmasını, çocuk istismarı, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında caydırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlarla alabilmek için gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmasını önermiştim.

* MHP, pergelin çivili ucunu Ankara'ya koyan, diğeriyle de dünyayı tarayan bir partidir.

* Türklüğü jeopolitik anlamda küçük düşünmek geride kalmaktır, yem olmaktır, yutulmaktır. Bizim adımız Türk milletidir. Biz medeniyetlere beşiklik, milletlere bilirkişilik yapan bir kültür kucaklaşmasının varisiyiz. Hocalı'da bir soykırım suçu işlenmiştir, hala kabuk bağlanmamış bir yaradır. Nerede bir soydaşımız nerede bir din kardeşimiz varsa gözümüz oradadır.

* Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan antlaşma, zaferi teyit değerli kazanımları ihtiva eden tarihi bir belge hükmündedir. Türkiye - Azerbaycan dayanışması 2. Karabağ Savaşı'nda zaferi belirleyen iradeyi tesis etmiştir.

* İnanıyorum ki Dağlık Karabağ'ın bütünüyle hak sahibi Azerbaycan'a geçeceği dönem de gelecek, başta Hocalı olmak üzere ecdad yadigarı vatan toprakları Türk milletinin emanetine mutlaka tevdi edilecektir.

* Biz hiçbir devletle ilanihaye husumet kamplarına ayrılmayı aklımızdan geçirmiyoruz ancak muhatap ülkelerden öncelikle dürüstlük bekliyoruz.

* Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk bağımsızlığına onay vermesi yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir. Diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yolu olduğuna inanıyoruz. 'Savaş çıktı, çıkıyor' çığırtkanlığı yapan ülkelerin iyi niyetli olmadığının farkındayız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır.

* İBB Başkanının Münih Güvenlik Konferansı'na gitmesi dikkat çekmiştir. Belediyenin işleri bitti de sıra Münih konferansı mı geldi? Neyin lobi çalışmasını yapıyor? Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söylesin de öğrenelim. Bu belediye başkanı Rusya-Ukrayna arasındaki barışçıl diyalog için hazır olduklarını açıklamış. Türk demokrasisinin yetersizliğinden bahsetmiş. İBB Başkanı hiç utanmadan, Türkiye'yi kötülemiş ve kötü göstermiştir.

* Devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması, soysuzluğun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu, PKK'yla buluşmak demektir, HDP'ye zeytin dalı uzatmak demektir.

* İstanbul demokrasiye aç olsaydı sen ekmeğe muhtaç olurdun. İstanbul demokrasiye aç olsaydı Münih'in yolunu zor bulurdun. Türkiye'de demokrasi sakat olsaydı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmayı ancak rüyanda görürdün.

Sputnık