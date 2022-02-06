Bahçeli: MHP için Cumhur İttifakı Vatan İttifakı'dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasında CHP'ye "Onlar oyun kursun, oyunu bozacak millet iradesi ayaktadır" sözleriyle tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın MHP için Vatan İttifakı olduğunu belirterek, "MHP, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine sadık kalacaktır" dedi.

Bahçeli'den Millet İttifakı'na tepki

Bahçeli konuşmasında Millet İttifakı'na da değindi:

"Bir masa etrafında nasıl oturacaklarına bile karar veremediler."

"Erken seçim yok, seçim 2023'ün haziran ayında yapılacak"

MHP lideri, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kılıçdaroğlu birbirinin açığını kollamaktadır" diye konuştu.

Erken seçimin gündemlerinde olmadığını bir kez daha vurgulayan Bahçeli, seçimin 2023'ün haziran ayında yapılacağının altını çizdi.

Avrupa Konseyi'ne tepki: Hukukumuza zehir saçmıştır

ABD'nin yeni büyükelçisinin İmamoğlu'na ziyaretiyle ilgili de "Büyükelçi ziyaret edecek başka birini bulamadı mı, bu ne acele?" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Bahçeli, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala ilgili kararı ile ilgili de "Hukukumuza zehir saçmıştır. Bu sözde karar Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal etmektir. Türkiye, bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır, kararları objektiftir. Avrupa Konseyi kendi işine bakmalıdır" dedi.

Göçmen zulmüne tepki: İnsan hakları savunucuları nereye saklandınız?

Yunanistan'ın göçmenlere zulmünü de değerlendiren Bahçeli şunları söyledi:

"İnsan hakları savunucuları nereye saklandınız?"

"Saklandıkları her mağara başlarına yıkılacak"

Devlet Bahçeli, PKK'ya yönelik düzenlenen "Kış Kartalı Harekatı" ile ilgili "Teröristlerin kaçacak ve sığınacak yeri artık kalmamıştır. Bunların başına saklandıkları her mağara her çatı yıkılacaktır" diye konuştu.

Bahçeli HDP'nin kapatılmasının vatan ve hukuk namusu olduğunu ifade etti.