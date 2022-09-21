Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turuna çıktı

Klasik otomobillere olan tutkusuyla biliniyor. Zaman zaman direksiyonun başına geçip şehirde tur atıyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yoğun siyaset temposuna kısa bir ara verdi.

Klasik otomobiline bindi, Ankara turuna çıktı.

MHP Lideri Başkent turuna çıktı

O renkli anları Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker görüntüledi.

MHP Lideri'ni otomobil kullanırken gören Ankaralılar çektikleri görüntüleri, MHP Genel Merkezi'ne gönderdi. Bu görüntüler de MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

06 TCD 009 olan plaka da dikkati çekti. Plakanın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve ülkücü hareketin 9 ışığına işaret ettiği belirtildi.

Direksiyon başındayken "Bu Bana Yeter" şarkısını dinledi

Bahçeli, eline aldığı mavi tespihiyle birlikte direksiyon başındayken fonda Ferdi Tayfur'un "Bu Bana Yeter" şarkısı vardı.

Başkent sokaklarını gezen Bahçeli daha sonra tekrar MHP Genel Merkezi'ne döndü.