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Bahçeli: 'Kanlı mesaj vermek isteyenlere misliyle cevap vereceğiz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısıyla ilgili "Kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz." dedi.

Gündem 15.11.2022, 12:34
Bahçeli: 'Kanlı mesaj vermek isteyenlere misliyle cevap vereceğiz'

Bahçeli'nin gündeminde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı vardı.

Türkiye'nin yükselişe geçip ayağındaki prangaları kırmaya kalktığında hen zaman kanlı bir cevap aldığını belirten Bahçeli, Beyoğlu'ndaki kanlı saldırıya değinerek, "Teröre teslim olmayacağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz. Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz. Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Bizim ciğerimiz yansa da düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz. Bu barbar saldırının arkasındaki yabancı örgütler mutlaka netleşecektir. Hangi ülkelerin parmağı olduğu mutlaka netleşecek. Masumlara bomba ile saldıranlar şerefsiz kere şerefsizdir." dedi.

#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli #istiklal caddesi #patlama
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