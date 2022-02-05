Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı’na ziyaret
Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulundu.
Gündem 05.02.2022, 14:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantı için Kızılcahamam ilçesine geldi. MHP lideri, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
Anıtta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.
Bahçeli, anıtta bulunan 'Gökbörü Otağı'nda bir süre partililerle sohbet etti, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.
MHP'nin, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde 2021'den bu yana sürdürdüğü program çerçevesinde düzenlediği toplantıda, ülke gündeminde yer alan konular değerlendirilecek.
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