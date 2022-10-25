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Bahçeli'den 'TSK kimyasal silah kullandı' iddialarına sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gündem 25.10.2022, 12:15
Bahçeli'den 'TSK kimyasal silah kullandı' iddialarına sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TSK kimyasal silah kullandı" iddialarına sert tepki göstererek, "TTB Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir. " dedi.

"TTB'nin kapısına kilit vurulmalı"

Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı "kimyasal silah kullandığı" yönünde ortaya atılan iddialara ateş püskürdü. Bahçeli'nin hedefinde TSK'ya atılan iftiraya dört elle sarılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı vardı. Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:

"Türk askerine düşmanlık, düşmana askerlik, teröristlere basamak olanlar su katılmamış teröristtir. Türk askerine asıl astarı olmayan suçlamalar yapanlar kansızlardır. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen konferansında Türk düşmanı PKK'lılar çıkmıştır, TTB Başkanı da burada yer alanların haksızlığa uğradığını söylemiştir.

Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulması, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemdedir. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk yazamaz. Türk askerlerine kimyasal silah çamuru atanları TTB Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir. "

"TSK kimyasal silah kullandı" iftirasını kimler dile getirdi?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Çarşamba akşamı avukatları aracılığıyla "PKK'ye karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntülerin olduğunu" belirterek "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz, Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır" dedi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı katıldığı bir programda, Fırat Haber Ajansı'nın öldürülen PKK'lıların son dakikalarını gösteren görüntülerini incelediğini ve sinir sistemini hedef alan kimyasal gaz kullanıldığını düşündüğünü söyledi. Fincancı, bağımsız heyetlerin inceleme yapması çağrısında bulundu.

Sezgin Tanrıkulu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dün yaptığı açıklamada, iddialara dayanak olan görüntülerin doğru olup olmadığıyla ilgili olarak Meclis'e bir soru önergesi vereceğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da dün Meclis'te yaptığı konuşmada "Kimyasal silah kullanımı iddialarının bir an önce araştırılması, varsa sorumlularının ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.

Selahattin Demirtaş

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bu gelişmeler sonrası dün akşam Twitter hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, durumun tespiti için için bağımsız ve uluslararası bir heyetin inceleme yapmasını istedi.

HDP soru önergesi verdi

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, bugün konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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