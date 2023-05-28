Bahçeli'den seçim sonucu ilk değerlendirme
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Türk milleti tarih yazmıştır. Herkes saygı duymalıdır" dedi.
Gündem 28.05.2023, 21:04 28.05.2023, 21:07
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yapıyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:
Türk milleti bugün bir tarih yazmış iradesine sahip çıkmıştır
Sonuçlara herkes asgari ölçüde saygı duymalıdır.
13. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten kutluyor, Allah bahtını ve yolunu açık etsin, diyorum.
Bugün 85 milyon Türk milletinin tamamı kazanmıştır.
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