Bahçeli'den sandık mesajı: Tarih takriben belli olmuştur

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Türkiye’nin hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girdiğini vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur"

Seçimlere 114 gün kaldığını işaret edern Bahçeli, "Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerine hazır olduğunu ve yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inanmadığını vurguladı. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü istikbalin güçlü ve gelişmiş Türkiye’sini müjdeleyeceğine dikkati çekti.