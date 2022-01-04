Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki: 'Edepsiz sözden dolayı özür dilemeli'

Partisinin grup toplantısında açıklama yapan Devlet Bahçeli, İslam ve Müslümanları hedef alan CHP'li vekil Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında "Saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın özür ve Allah'dan da af dilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Elbette sorumluluklarımız ağırdır. 2021 yılını teferruat ile yorumlamalıyız. 2022'de millet ve ülke yararına olanları temin ve takip etmek başlıca görevimizdir.

Salgın tüm dünyayı vahim şekilde etkilemektedir. Koronavirüsten ölüm sayısı dünyada 5.5 milyona dayanmıştır. Ekonomiden ticarete, diplomasiden siyasete virüsün tahribatı hakimdir. Ülkemizde vaaların artış trendinde olması üzerinde durulması gereken bir husustur. Salgın yokmuş gibi davranmak çok riskli ve tehlikelidir. Deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. 2022 yılında koronavirüsün yenilmesi her insanıızın ortak mücadeleye dahil olmasına bağlıdır. Ebelerimiz, hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız fedakarlıkla çalışmaktadır. Onlara minnet ve şükran duyuyoruz. Maaşlarındaki iyileştirmeyi süratle gerçekleştirmemiz şarttır.

Virüs istilası insanın iradesinden daha üstün değildir. Dayanışma ve yardımlaşmanın engin mirası ile biz bu virüsün kökünü kazıyacağız. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalık ile boğuşan vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Önce sağlık diyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Klasikleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. Namazda gözü olmayanın kulağı ezanda olmazmış. İman nasip işidir Allah'ın ikramıdır. Dinimize laf söyletmeyiz, imanımıza söz ettirmeyiz. Saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın özür ve Allah'dan da af dilemesini bekliyoruz.

Kaynak: Dirliş Postası