Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tezkere tepkisi: 'Kendini yaktın'
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda CHP'nin Irak-Suriye tezkeresine 'hayır' demesine sert tepki göstererek önemli açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.
CHP'nin, HDP ile el ele tutuşarak terörle mücadelenin devamına 'hayır' dediğini belirten Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, kendini de yaktın partini de ateşe attın. Yabancı askerler bu tezkerede var diyor. Hiç kimsenin topraklarımızı çiğnemeye cüreti yoktur. Ülkemiz, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Türk üslerini kullanımına imkan tanımaktır." dedi.
Bahçeli, "Bugünkü CHP, Kurtuluş Savaşı döneminde olsaydı yeri ve siperi keskinlikle düşmanın yanında olurdu. 'Tezkereye evet deseydim cumhuriyete ihanet ederdim' diyor. Zavallı iyice şaşırdı şanzımanı dağıttı, istikameti hepten şaştı. Ortağın İyi Parti de cumhuriyete ihanet mi etti? İhanet edenlerle yol yürümek fıtratında mı vardır. Tezkereye 'hayır' diyerek vatana, millete ve cumhuriyete katmerli ihanet eden sensin. Eline avucuna düştüğün HDP cumhuriyet bayramını bile kutlamadı. CHP yoğun bakımdadır, şiddetli iç kanama geçirmektedir. Bitkisel hayata yakındır." diye konuştu.
Kaynak: TRT
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