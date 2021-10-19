Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP'nin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

MHP'nin siyasetinde insan merkezdir, millet medeniyettir. İnsandan kopuk, milletten ayrık bir siyaset bizim hayat ve fikir anlayışımıza hem uzak hem yabancıdır.

"KAPSAMLI BİR VERGİ REFORMUNA İHTİYAÇ VAR"

Kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kayıtdışılıktaki artış, hedeflenen vergi gelirlerine ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Asgari ücretle geçinen milyonlarca kardeşimizi boğmayacak adil bir vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Adil vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yatırım yapan insanlarımıza, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayanlara vergi indirimi ve kolaylıklar içeren bir program uygulanmalıdır.

CHP istismar eder, İP inkar eder, HDP ise ihanet üstüne ihanet eder ancak istismarcılara izin vermeyeceğiz. İhanetin belini kıracağız. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Fakat kızarmayan yüzü olan utanmazlar için bu söz geçerli değildir. TBMM'de sosyal gelişmeyi, ekonomik adalet ve özgürlüğü amaçlayan kanuni düzenlemelere dudak büken, kavga ve kriz çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler, milletimiz tarafından not edilmektedir. Sandık er meydanına çıktığında bunlar dünyanın kaç bucak olduğunu Allah'ın izni ile görecekler. Dimyada pirince giderken eldeki bulgurdan da olacaklardır.

"BİZ KRİZLERİN ORTAĞI DEĞİLİZ"

(Ali Babacan'ın sözleri) Selamsız ve sevimsiz bir siyaset devşirmesi "Bahçeli krizlerin ortağıdır" demiş, halt etmiş. Küçük aklının dibini sergilemiş. Ortada bir kriz yoktur, olsa bile bundan memnun olamayız. Hesap vermemiz gerekiyorsa seve seve veririz. Biz krizlerin ortağı değiliz, insanımızın dert ortağıyız. Vicdanı rehinli bir şahsın sözleri ayaklarımızın altındadır. Onun ve 5 yaşından beri ülkücü olduğunu söyleyen serok Ahmet'in kontrolden geçmeleri, durum vahimse yatılı olarak tutulmaları tavsiyemdir.

KAĞIT TOPLAYICILARLA İLGİLİ OLAYLAR

Bir süredir İstanbul'da kağıt toplayan kardeşlerimizle ilgili arzu etmediğimiz olaylar yaşandığını, CHP Genel Başkanı'nın siyaset malzemesi haline getirmeye çalıştığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu, muhtaç kardeşlerimize "kağıt toplamaya devam edin" diye boşa düşer, MHP ise "nasıl insani gelişmişlik seviyesine kavuştururuz?" derdindedir. Kılıçdaroğlu'nun sözü kaymak tabakanın sözüdür. Siyaseti kokuşmuş bir siyasettir. Biz okul yapalım diyoruz, onlar engel çıkarmakla, iftira ile uğraşıyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA KAVALA VE DEMİRTAŞ TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu sormuş; Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Osman Kavala Sorosçudur. Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde, demir parmaklıkların arkasıdır. Demirtaş'ın niye hapiste olduğunu milletvekillerine değil, cesaretin varsa şehit analarına sor, yiyorsa şehit babalarına sor. Mertsen dul ve yetim kalan vatan evlatlarının gözlerinin içine baka baka sor.