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Bahçeli'den başörtüsü için anayasa değişikliğiyle ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Gündem 08.10.2022, 14:12 08.10.2022, 14:47
Bahçeli'den başörtüsü için anayasa değişikliğiyle ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili "TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimin erkene alınma tartışması siyasete malzeme yapılmamalıdır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacaktır. Seçimlere hadi diyelim ki yarın gireceğiz, Cumhurbaşkanı adayları yok, adayın olmadığı bir yerde gürültüye sebep yok." dedi.

#mhp #Başörtüsü
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