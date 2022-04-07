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Bahçeli'den anket şirketlerine tepki: 'Sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında iç ve dış gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gündem 07.04.2022, 12:02
Bahçeli'den anket şirketlerine tepki: 'Sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerle ilgili olarak "Lejyoner anketçilere diyorum ki, bizim ölümüz bile sizin dirinizi, hepinizi, topunuzu yerle yeksan etmeye yeter. Şimdiden haberiniz olsun, 2023 haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Lejyoner anketçilere diyorum ki, bizim ölümüz bile sizin dirinizi, hepinizi, topunuzu yerle yeksan etmeye yeter. Şimdiden haberiniz olsun, 2023 haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır" diye konuştu. HDP'li Semra Güzel ile ilgili de açıklamada bulunan Bahçeli, "Yapılması gereken milletvekilliğinin derhal düşürülmesidir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"Merhum Alparslan Türkeş Bey, milliyetçi, ülkücü hareketin yüksek bir değeridir. Türkiye'nin zorlu yıllarında engin tecrübesiyle dikkat çekmiş, vatan ve millet sevgisiyle her çevrenin saygısını kazanmıştır. Aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde ona duyduğumuz sevgiye herhangi bir zayıflama emaresi görülmemiştir.

"SOKAĞA ÇIKACAK YÜZÜNÜZÜ DAHİ OLAMAYACAK"

Kokuşmuş araştırma şirketleri, siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz, Kandil'de mi geziyorsunuz? Güvenilirliği sıfırlanmış anketlerin, anketçilerin MHP'nin hakkını teslim etmeleri eşyanın tabiatına aykırıdır. Lejyoner anketçilere diyorum ki, bizim ölümüz bile sizin dirinizi, hepinizi, topunuzu yerle yeksan etmeye yeter. Şimdiden haberiniz olsun, 2023 haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır.

"HİÇ KİMSE YALAN ANKETLERLE BİZE AYAR VEREMEZ"

Türklük var olduğu sürece MHP vardır ve olacaktır. Türk Milleti dünya üzerinde bayrak gibi dalgalandığı müddetçe 3 hilal de ona eşlik edecektir. Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz. Durduğumuz yer, baktığımız yer doğrudur.

BUÇA'DAKİ KATLİAM

Ukrayna Buça'da yaşandığı iddia edilen sivillerin katledilmesiyle ilgili haberler incelenmeye muhtaçtır. Burada asıl can alıcı husus Rusya ile Ukrayna arasında yeşeren ateşkes ve barış görüşmelerinin mesafe aldığı zamanda sivil katliamlarının dünya gündemine bomba gibi düşmesidir. Rusya, Buça'daki katliam olaylarının kurgu ve yalan olduğunu söylemiştir. Ancak savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır.

"BU SAVAŞA SON VERMELERİ MUTLAK BEKLENTİMİZDİR"

Putin ile Zelensky'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir.

"HİÇ KİMSENİN AÇ KALMASINA GÖZ YUMAMAYIZ"

Covid 19'un yaraları henüz sarılmamıştır. Tıkanmalar henüz açılmamıştır. Beşeriyete musallat olan hastalık bütün hedefleri kesintiye uğratmıştır. Her devlet imkanları nispetinde seferber olmuş, kaynaklar bu uğurda harcanmıştır. 24 Şubat'tan itibaren Rusya ve Ukrayna'nın savaşı, enerji ve gıda güvenliğini zedelemiş, zincirleme sorunlar bütün coğrafyayı sarmıştır. Ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan sınavdan geçmektedir. Bunun bilmeden Türkiye ekonomisi ile ilgili felaket tamtamları çalmak, bittik, iflas ettik, perişan olduk masalları anlatmak sorumlu bir tavır değildir. Hiç kimsenin aç kalmasına göz yumamayız. Allah nimetin kefilidir. Türk Milleti hangi geceyi görmüştür de sabahına çıkamamıştır.

Acıda, tasada, mücadelede, fedakarlıkta, ahlakta, millilikte yoklar. Ancak yalan oldu mu varlar, iftira oldu mu meydandalar. Kobani'ye selam sallarlar, PKK/YPG'ye arka çıkarlar, sonra da dönüp bir kuvayi milliyeyiz deyip kalpakla poz verirler. Kalpak da taksanız, masaya da otursanız, yolunuzu gözleyen mağlubiyetten kurtulamayacaksınız. Kılıçdaroğlu, sen aslında çift kişiliksin, birincisi karanlıkta uyanık, ikincisi aydınlıkta gafilsin. CHP, HDP ile canciğer kuzu sarması, aynı yumurta ikizidir. Terörist Demirtaş bunların ortak paydasıdır.

SEMRA GÜZEL AÇIKLAMASI: MİLLETVEKİLLİĞİ DERHAL DÜŞÜRÜLMELİDİR

Bir tarafta milletvekili maaşı alıp diğer tarafta terör kamplarına katılmak hainliktir. Suriye'ye nasıl geçtiğinizi yürekliysen sor, adamsan üstüne git. Yapılması gereken milletvekilliğinin derhal düşürülmesidir."

Kaynak: AA
#Devlet Bahçeli #MHP Genel Başkanı #TBMM toplantı
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