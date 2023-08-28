Bahçeli'den Akşener'in çağrısına cevap
Meral Akşener'in "ittifaksız seçim" çağrısına Bahçeli'den "ciddiye alınır tarafı yok" cevabı geldi.
Gündem 28.08.2023, 15:37
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri iş birliğini sürdürecektir, ayrı ayrı seçime girme çağrısının ciddiye alınacak tarafı yoktur" ifadelerini kullandı.
Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini yansıtacak bir rekabet ortamı oluşturacak. Her birimiz ayrı ayrıca seçimlere girelim. Biz varız." demişti.
Ancak Akşener, aynı gün gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "İstanbul ve Ankara için günü geldiğinde düşünürüz" demişti. Akşener, "Partiler yerel teşkilatlar bazında aralarında ittifak yapabilir" ifareleriyle de kendisiyle çelişmişti.
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