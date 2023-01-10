Bahçeli: Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmayla ilgili de konuştu.

"Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, pürüpak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara 'eyvallah' etmeyeceğiz, 'tamam' demeyeceğiz. Savrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu cümle aleme hep birlikte göstereceğiz. Allah'tan korkmayıp cennetten çıkmayanlar çakal olup Bozkurta diş gösterenler münafıklığın her türlü yüzünü sahneye sürenler unutmasınlar tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Acaba yutar mıyız diye hesap yapanlara sesleniyorum: Deneyin de görün anyayı Konya'yı, Cumhur İttifakı haram otoban olmuş pis boğazından lokma lokma kalacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi aklınızı alacak, şer odaklarını şaşkına çevirecektir."

"Menfur cinayete dava arkadaşlarımızı çekmek istiyorlar" diyen Bahçeli, olaydan sonra MHP'ye karşı organize bir saldırının ivme kazandığını belirtti.