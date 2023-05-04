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Bahçeli: CHP'ye verilen her oy Mehmetçiğe kurşundur

Bahçeli, CHP'ye verilen oyun Mehmetçiğe kurşun olarak geri döneceğini belirterek Millet İttifakı adayına oy verilmemesini istedi.

Gündem 04.05.2023, 22:52
Bahçeli: CHP'ye verilen her oy Mehmetçiğe kurşundur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin oyun uşağı haline gelmiş, yapboz tahtasına dönüşmüştür. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının paravan Cumhurbaşkanlığı adaylığına 'tamam' demiştir" dedi.

Bahçeli, Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisine destek veren parti başkanlarının tarihin çöp sepetine atılacağını söyledi.

Türk milletinin İHA, SİHA, insansız savaş uçağı Kızılelma, milli muharip uçağı Kaan, TCG Anadolu Gemisi, Hürkuş, köprüler, barajlar, otoyollar, demiryolları, tüneller gibi yatırımlara hazımsız olanları asla hoş görmeyeceğini belirten Bahçeli, "Diyorlar ki 'Savaşa mı gidiyoruz? Bu milli ve yerli savunma sanayi ürünlerinin niçin gösterildiğini, neden devamlı gündemde tutulduğunu soruyorlar. Çünkü baktıkları yer Kandil'dir, Brüksel'dir, Berlin'dir, Londra'dır, Washington'dur. Türkiye'nin yükselişinden memnun değiller. Türkiye'nin makus talihini yenmesinden mutlu değiller." diye konuştu.

"CHP'YE VERİLECEK HER OY MEHMETLERİMİZE KURŞUNDUR"

HDP ile CHP'nin geleceğe dönük beyannamelerinin aynı olduğunu ifade eden Bahçeli şunları söyledi:

"Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin oyun uşağı haline gelmiş, yapboz tahtasına dönüşmüştür. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının paravan cumhurbaşkanlığı adaylığına 'tamam' demiştir. Bugünkü CHP yönetimi, Gazi Mustafa Kemal'in hatıra ve emanetleriyle, yollarını kapanmamak üzere ayırmıştır. Bugünkü CHP yönetimi, PKK'yla ittifak tüneline girmiş, HDP'yle bölücülüğün gergefinde işlenmiştir. İp ise bunların proje süsüne, zillet mezesine dönüşmüştür. Kitabın ortasından konuşuyorum, HDP'yle veya kayyumu Yeşil Sol Parti'yle ortaklık, şehitlerimizin kanının, analarımızın gözyaşlarının dökülmesine alçakça hizmettir. CHP'ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur. İYİ Parti'ye verilecek her oy yıkıma destektir. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Türkiye'ye suikasttır. HDP'yle gelecek planlamak, siyaset denkleminde buluşmak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü kurcalamaktır. CHP ile İP işte böylesi bir tezgahın gönüllü müdavimleridir. Bunlar yüz karasıdır, yürek sızısıdır, demokrasi infazcısıdır."

Kendilerinin şehitlerin hesabını soracak milletin iradesini temsil ettiklerini belirten Bahçeli, "ihanetin kafasını ezecek, milli varlığa, egemenlik haklarına can pahasına sahip çıkacak millet kudreti olduklarını" söyledi.

MHP'nin Türkiye'nin milli birliğinin, toplumsal huzurunun, dayanışma ruhunun temel harcı ve güvencesi olduğuna dile getiren Bahçeli, "Türkiye'yi kamplara ayırarak çatışma ortamına davetiye çıkaranlara geçit vermeyecek yegane siyasi güç Milliyetçi Hareket Partisi ile yaprağın dahi kımıldamadığı en ağır ve ümitsiz şartlarda fikri namus imtihanından şerefle geçmiş olan Türk milliyetçileridir." dedi.

- "SİYASİ KRİZ VE KOALİSYON DÖNEMLERİNE GERİ DÖNEMEYİZ"

MHP'nin Türkiye'de birlik ve beraberlik içerisinde toplumsal barışın, refahın, huzurun ve güven ortamının kalıcı olarak tesisini hedeflediğini belirten Bahçeli, Cumhur İttifakı ile bunu başaracaklarını ifade etti.

"Hiç kimse boş yere hayal kurmasın, boşuna heveslenmesin. Bu millet biziz, bu devlet biziz, bu vatan biziz, istikbalin mimarı da bizler olacağız." diyen Bahçeli, ülkenin geleceğinin en büyük teminatının, cepheleşme, kamplaşma ve kutuplaşmalara son vermek, terörün kökünü kazımak, ortak milli ve manevi değerler etrafında birleşmek, kenetlenmek ve kucaklaşmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceğini her mülahazanın üstünde tuttuklarını aktaran Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti devletini kuruluş ilkeleri, siyasi yapısı ve milli, manevi değerleriyle sonsuza kadar yaşatmaya ve bu uğurda gerekiyorsa her bedeli seve seve ödemeye hazırız, buna da yeminliyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ortaya konulan güçlü ve istikrarlı hükumet modeli, 15 Temmuz darbe girişiminin yaralarını sarmış, milli beka kararlılıkla ve kahramanca müdafaa edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 5 yılının başarıyla geçtiğini söyleyen Bahçeli, Irak, Suriye, Libya, Karabağ gibi bölgesel sorunların üstesinden gelindiğini, dünya tarihine geçen küresel salgınla mücadelede kararlı, Rusya-Ukrayna savaşında da dirayetli bir yönetim sergilendiğini belirtti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci 5 yıllık döneminin de 14 Mayıs'tan sonra vatandaşın desteğiyle başlayacağını ifade etti.

Parlamenter sistemini tekrar uygulamayı hedeflemenin Binbir Gece Masalları kadar gerçek dışı ve hayal tacirliği olduğunu savunan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin geleceği nasıl ve ne zaman yapılacağı belirsiz bir hükümet sistemi değişikliği ile karartılamaz. Siyasi kriz ve koalisyon dönemlerine geri dönemeyiz. İstikrarsızlığa özlem duymak Türkiye'nin önüne taş koymaktır. Buna da Muğlalı kardeşlerim müsaade etmeyecektir. Türkiye'nin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, geleceğin mimarı da Cumhur İttifakı'dır. Her vatandaşımı Türkiye ve Türk milleti ortak paydasında buluşmaya çağırıyorum. Çağrımız halkın, haklının ve hakkı yenmiş gariplerin çağrısıdır. Çağrımız, lider ülke Türkiye'nin tarihten gelen çağrısıdır. Çağrımız, 85 milyon Türk vatandaşımızın huzur çağrısıdır. Biz tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız. Biz bağımsız ve güçlü Türkiye'den, büyük Türk milletinden tarafız. İnancımıza göre feda edilecek, yok sayılacak, ihmaline göz yumulacak tek bir insanımız yoktur. Küresel komplolara karşı devletin safındayız. Biliniz ki kararlılığımız dosta güven vermektedir. Haykırışımız düşmana korku salmaktadır. Her yöremizi, bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş her insanımızı kucaklıyoruz. Herkese elimizi uzatıyoruz. Hiç kimseyi ayırmıyoruz. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde seçim beyannamemizde açıkladığımız sosyal, siyasal ve ekonomik mahiyetli 100 sözümüzü gerçekleştirmek için birlikte yürüyelim istiyoruz. 'Herkes eşittir Türkiye.' diyoruz. Kaderimiz birdir, kanımız birdir, kararımız birdir, kavlimiz birdir, biz kardeşiz, biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Olacaksa birlikte olacak, başarıya da birlikte ulaşılacaktır."

Konuşmasının ardından katılımcılara karanfil dağıtan Bahçeli, MHP Muğla milletvekili adaylarıyla meydandakileri selamladı.

#Devlet Bahçeli #mhp #chp
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