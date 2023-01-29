Bahçeli adaylık tartışmalarına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha aday olup olamayacağı konusunda muhalefet tarafından başlatılan tartışmaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den cevap geldi.

Bahçeli, "(Altılı masanın açıklaması) Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir." dedi.

Bahçeli , şunları kaydetti:

"(Altılı masanın açıklaması) Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını) Tartışmaya açan cumhura, cumhuriyete savaş açan demokrasi kaçkınları, adalet inkarcıları, milli irade dolandırıcılarıdır."