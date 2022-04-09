Baharda kar sürprizi
Baharda sıcaklıkların artmasını bekleyenler, kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışının görüldüğü yerlerde, sürücüler de zor anlar yaşadı.
Erzurum'da aralıklarla etkili olan sağanak dün akşam saatlerinde kara dönüştü.
Kenti Kars, Ağrı, Erzincan ve Bingöl'e bağlayan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlandı.
Kayan tırlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Buzda kayan otobüs istinat duvarına çarptı
Erzurum-Çat kara yolunda bir yolcu otobüsü, buzlanan yolda kayarak istinat duvarına çarptı.
Yaralananın olmadığı kazada otobüsteki 30 yolcu ekiplerce tahliye edildi. Yolcular, firmanın gönderdiği araçlarla il merkezine götürüldü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının hafta sonunda yüksek kesimlerde etkili olacağını belirterek, vatandaşları çığ konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ardahan ve Kars da beyaza büründü
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kent kısa sürede beyaza büründü.
Kars'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.
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|P
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|54
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|69
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|29
|57
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