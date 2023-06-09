Bahadır Yenişehirlioğlu kaza yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile oğlunun içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Afyonkarahisar - Uşak kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Yenişehirlioğlu ile oğlunun tedavisi sürüyor.

Konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan oyuncu Yenişehirlioğlu, durumlarının iyi olduğunu söyledi.

İşte Yenişehirlioğlu'nun o mesajı:

Dün gece TBMM’deki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra seçim bölgem Manisa’da teşkilatımızla buluşmak üzere çıktığımız yolda Afyonkarahisar’da trafik kazası geçirdik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hastanede tedavimiz devam ediyor. Arayarak veya mesajlarıyla yanımda olan tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Biz bu canın emanetçisiyiz. Sağlıklı günlerde birlikte olmak ümidiyle...