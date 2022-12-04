Bağışlayana sormuşlar mı?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanan İnciraltı'ndaki 3 dönümlük arazinin satılmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Hotar, bağış sözleşmesinin satışa izin verdiğini, elde edilecek gelirle yurt yapılacağını savundu. Eski AK Parti Milletvekili de olan Hotar, "İzmir için hizmet üretmek yerine kasıtlı dezenformasyon üzerinden yapılacak hizmetin önüne geçmeye çalışmak, ilk başta bu şehre ihanettir" dedi.

'YENİ Mİ FARK ETMİŞLER?'

ANKA'nın aktardığına göre yazılı açıklama yapan Hotar, bağışçının isteğinin yok sayıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti ve "Yeni mi fark etmişler?" dedi.

Söz konusu arazinin 3. derece sit alanında kaldığını, imara açık olmadığını ve bina yapma imkanı olmadığını ileri sürerek şunları kaydetti:

“Daha önce 06.09.2019 ve 05.01.2020 tarihlerinde bahsi geçen gayrimenkulün satışı için aynı usulle ihale edildi, ancak istekli çıkmamıştı. Şimdi, bu satışa ilk kez çıkılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yeni mi fark etmişler. Sözleşme son derece açık ve kamuoyu ile de paylaştık. Bu arazinin satışından elde edilecek gelir, yalnızca kız öğrenci yurdu yapımı için kullanılabilir.

İzmir için hizmet üretmek yerine, kasıtlı dezenformasyon üzerinden yapılacak hizmetin önüne geçmeye çalışmak, ilk başta bu şehre ihanettir. Bu konuda bazı isimlerin ve medya organlarının bilgi kirliliği yaratarak kentimizin marka haline gelen araştırma üniversitesini hedef almasını üzüntü ile karşılıyoruz. İzmir ve öğrencilerimiz için imkanları iyileştirmeye çalıştığımız noktada karşılaştığımız tüm çarpıtmalara rağmen, ülkemizi emanet edeceğimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi ismini gururla temsil edecek gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarında yanında olmayı, onlar için üretmeyi ve kentimizin menfaatlerini düşünmeyi sürdüreceğiz."

Ferhan Şahinci, İzmir İnciarltı'ndaki 3 bin metrekarelik arazisini kız öğrenci yurdu yapılması şartıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'ne (DEÜ) bağışladı. DEÜ ise araziyi satma kararı aldı. 17 Ağustos 2020'de vefat eden bağışçı Ferhan Şahinci’nin ABD'de yaşayan oğlu Erin Şahinci, satışın durdurulması için avukatı aracılığıyla başvurdu ve dava açacaklarını bildirdi.

Şahinci’nin avukatı Şule Pınar Arık, İzmir Valiliği ve DEÜ Rektörlüğü'ne gönderdiği yazıda, “Ferhan Şahinci 17.08.2020 tarihinde vefat etmiştir. Halen konu ile müvekkilin oğlu ve taşınmazın bağış yapıldığı tarihte 4’te 3 oranında hissedarı olan Erin Şahinci ilgilenmektedir. İlgili taşınmazın satılması amacıyla gerçekleştirilecek 02.12.2022 tarihli 'bağışlamanın amacına uygun olmayan' ihalenin iptali ile taşınmazın iadesi yönünde dava açılacak olup, telafisi mümkün olmayan zararlar doğmaması için dava neticesine kadar söz konusu ihalenin durdurulmasını istiyoruz” dedi.

SERTEL: SATIŞ KANUNSUZ VE HUKUKSUZ OLUR

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de konuyla ilgili açıklama yapmış ve satış ihalesinin hukuksuz olduğunu söylemişti. Sertel, "Bir an önce bu ihalenin durdurularak o araziye kız yurdu yapılması konusunda girişimlerde bulunması gerekmektedir. Yoksa Ferhan Şahinci’nin ruhu şad olmaz ve o arazi asla satılamaz” demişti. Sertel şöyle devam etti:

“Bağışı yapan rahmetli Ferhan Şahinci’nin oğlu Eren Şahinci Amerika’dan bu olaya müdahale etti ve satışın durdurulmasını istedi. Bu arazinin şartlı olarak bağışlandığını 30.12.2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kız yurdu yapılması şartıyla verilen arazinin kesinlikle satılamayacağını avukatı aracılığıyla bildirdi. Avukat Şule Pınar Arık bana gerekli müracaatı yaptıklarını ve bu konuda müdahil olduklarını vurguladı. Ve 17 Ağustos 2020 tarihinde vefat eden Ferhan Şahinci’nin oğlu Eren Şahinci’nin, bu bağışın amacına uygun olarak kullanılmadığını, satışın iptali ve arsanın iadesi yönünde bir dava açacağını söyledi. Bu nedenle 2 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek satış ihalesinin durdurulması için İzmir Valiliğine ve Üniversiteye başvuruda bulundular. Bu satış derhal durdurulmalıdır”

6 MİLYON TL İSTENDİ, 16 MİLYONA SATILDI

Arazinin satış ihalesinin 2 Aralık Cuma günü saat 11.00'de DEÜ Rektörlüğü İhale Salonu'nda yapılacağı duyurulmuştu. Balçova İnciraltı Mahallesi 2267 ada 29 parselde kayıtlı 3 bin 140 metrekarelik alanın satışı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kapalı teklif usulü ile yapılacak satış için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, KDV hariç 6 milyon TL'lik muhammen bedel belirlemişti.

Araziyi 16 milyon 600 bin TL'lik bedelle Ahmet Enver Atagül kazandı. Sertel satış sonrası "Bu, tam bir hukuk skandalıdır. Bugün olmazsa yarın, bu karar adaletten geri döner" dedi.