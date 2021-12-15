Bağcılar'da kaldırım çöktü: İki bina boşaltıldı
Bağcılar’da kaldırımın çökmesinin ardından üçer katlı iki binanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Gündem 15.12.2021, 07:53
Yıldıztepe Mahallesi 552. Sokak’ta kaldırımın çökmesi nedeniyle olumsuz bir duruma karşı iki bina boşaltıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İncelemelerin ardından iki binanın durumuyla ilgili karar verileceği öğrenildi.
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