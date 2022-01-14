Bağ evine gelen tilkiyi yoğurtla besledi

Karaaslan, merkeze bağlı Üzengili köyünde dün gece kendine ait bağ evinde konakladı.

Dışarıdan sesler gelmesi üzerine kapıyı açan Karaaslan, bir tilkinin kapının önüne kadar geldiğini gördü.

Aç olduğunu fark ettiği tilkiyi evin girişine koyduğu ekmekle besleyen Karaaslan, daha sonra bağ evinin kapısını açık bırakarak hayvanın içeri girmesine izin verdi.

Sobanın önünde çay içen Karaaslan, bir yandan da tilkiyi bir kaba koyduğu yoğurdu vererek beslemeye devam etti.

Tilkiyi beslemesini cep telefonuyla kaydeden Karaaslan, bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.