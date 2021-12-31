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Bacağı gelişmeyen bebek anne karnında lazerle ameliyat edildi

Hamile anneye yapılan ultrasonda, anne karnında amniyon sıvısıyla dolu zarın, bebeğin sol bacağını sarıp sıktığı görüldü. Anne karnında lazerle ameliyat edilen bebek sağlıkla dünyaya geldi.

Gündem 31.12.2021, 15:07
Bacağı gelişmeyen bebek anne karnında lazerle ameliyat edildi

Konya'da yaşayan ve ikinci bebeklerini bekleyen Toğaç ailesi, gebeliğin 16. haftasında bebekte gelişme sorunu olduğu bilgisiyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

"Amniyotik band sendromu" teşhisi konulan bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zarın parçasının, sol bacağını diz altından sarıp sıktığı görüldü.

Çapının 3 santimetre küçük olduğu belirlenen sol bacağın ameliyatta hasar alabileceği hatta bebeğin kaybedilebileceği aileye anlatıldı.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar ve ekibi, anne karnında lazer yöntemiyle ameliyat edilen Yiğit Ensar, iki ay sonra sağlıkla dünyaya geldi.

Ameliyat edilmese bebeğin bacağı olmayacaktı

Prof. Dr. Ali Acar, bebekte problem olduğu için annenin gebeliğin 24. haftasında sevkle kendilerine ulaştığını anlattı.

Yaptıkları muayenede bebeğin sol bacağında diz kapağı altına dolanan zar parçasını tespit ettiklerini söyleyen Acar, "Ameliyat yapmasak bacak zaman içerisinde kaybedilecekti. Bebek bir tarafı anneye yapışık bir zarın içerisinde duruyor. Bu zarda yırtılma olduğu zaman anne tarafına yapışık olan kısım içeriye doğru sarktığı zaman çocuğun herhangi bir yerine dolanabiliyor. Hatta göbek kordonuna dolanırsa direkt ölümüne sebep olabiliyor" dedi.

"Bu işlemi dünyada en çok yapan yerlerden biri de biziz"

Acar, ameliyatla anne karnına, daha sonra da rahme girdiklerini söyledi.

Çocuğun ayağını bulup, bandı tespit ettiklerini belirten Acar, "Bu dünyada yapılan en zor işlemlerden biridir. Bu işlemi dünyada en çok yapan yerlerden biri de biziz. Bu işlemi lazerle yaptık. Daha önce makasla yapıyorduk. Lazer işimizi biraz daha kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

"Bu işlemde bebeğin kaybedilme ihtimali yüksek"

Prof. Dr. Acar, ameliyat sürecini şöyle anlattı:

"Anne uyutuluyor. Fetoskopi dediğimiz bir optik vasıtayla tek bir yerden giriyoruz, ekranda çocuğu görüyoruz. Çocuğun organlarını aramaya başlıyoruz. Bandın olduğu yerleri görerek orayı lazer vasıtasıyla kesiyoruz. En zor intrauterin girişim dediğimiz anne karnında yapılan ameliyat gruplarından biri. Bu işlemde bebeğin kaybedilme ihtimali yüksek. Ameliyattan sonra 2 ay süresince herhangi bir sıkıntı olmadı. Gebeliğin 32. haftasında bebek dünyaya geldi. Bir süre kuvözde kaldı ve sağlıkla taburcu edildi. Şu an herhangi bir sıkıntı yok."

Ameliyattan önce iki bacak arasında 3 santimetre çap farkı olduğunu hatırlatan Acar, doğuma kadar geçen sürede bu farkın 1 santimetreye indiğini söyledi.

24 yaşındaki Anne Neslihan Toğaç da, bebeğin bacağına bant dolandığını 16. haftada öğrendiklerini anlatarak, "Bacağı kaybetme riski de vardı. Ali hocanın anne karnında ameliyat yaptığını duymuştum. Bebeği kaybetme riski olduğu için korktum ama doktoruma güveniyordum. Ameliyattan sonra iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Toğaç ise Yiğit Ensar'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı

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