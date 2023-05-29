Babacan ve Karamollaoğlu'ndan açıklamalar

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı seçimi sonucuna ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklamada bulundu.

Temel Karamollaoğlu paylaşımında, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı. Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden “Yaşanabilir bir Türkiye” için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu ülke bizim, hepimizin!" ifadesini kullandı.

ALİ BABACAN

Partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamayla ikinci tur cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın yüzde 52’si, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, tercihini Sayın Erdoğan’dan yana kullanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Kendisine çağrım, vatandaşlarımızın verdiği bu yetkiyi; adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır. Erdoğan’ı destekleyen vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçilere verdiği mesajı duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Bu mesajı iyi tahlil edeceğiz ve üstümüze düşen sorumluluğun, görevlerin farkında olacağız.