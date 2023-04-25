Babacan, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Millet İttifakı'nın kaynağı belirsiz ve tartışmaları "300 milyar dolar yatırım" vaadi konusunda çelişkili açıklamalar geldi.

Kılıçdaroğlu, ekranlarda dönen reklamlarda, "300 milyar doları buldum getirdim" derken, Twitter mesajında "Yılda 60 milyar dolardan 5 yılda toplam 300 milyar dolar yatırım getireceğiz" demişti. Kılıçdaroğlu'nun kendi çelişkilerine bir çelişki de Babacan'dan eklendi.

Babacan, 300 milyar doların 10 yılda ancak getirilebileceğini söyledi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuşan Ali Babacan, "300 milyar dolar 10 yılda gelecek. Yılda 30 milyar dolar" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ekranlarda dönen reklamı:

- Kılıçdaroğlu, 300 milyar doları bulduğunu ve getirdiğini reklamlarda "Sana Söz" ifadesiyle paylaşıyor.

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