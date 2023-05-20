Babacan: Cumhur İttifakı ile çalışmaya hazırız
Ali Babacan, Cumhur İttifakı ile Anayasa değişikliği veya Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilmesi konusunda çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.
Gündem 20.05.2023, 01:45
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhur İttifakı ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.
Parlamenter sistemde ısrarcı olmadıklarını belirten Babacan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin revizyonu için de birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.
TV5'te konuşan Babacan'ın açıklamaları şöyle:
"Parlamenter sistem de önemli ama mevcut sistemi de rehabilite edebiliriz
Güçler ayrılığı daha iyi hale getirilebilir
Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda "Gelin beraber çalışalım" derse ona da hazırız"
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