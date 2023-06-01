Babacan'a İstanbul'dan istifa şoku
Ali Babacan'ın İstanbul İl başkanı görevinden istifa etti
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası DEVA Partisi'nden üst düzey bir istifa geldi.
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevini bıraktığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin yankıları sürerken Ali Babacan önderliğindeki Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde istifa depremi yaşandı.
Partinin İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Erhan Erol, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı açıklama görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
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|56
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|36
|55
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|36
|52
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|36
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|38
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|36
|38
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|35
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|36
|25
|18. Denizlispor
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|23
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|36
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|38
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|38
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|38
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|37
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