Baba mirası partiyi seçime bile sokamadı
Merhum Haydar Baş'ın oğluna emanet ettiği partisi, oğlunun yönetiminde girmesi gereken ilk seçimde havlu attı.
BTP lideri Hüseyin Baş, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerinden çekilme kararı aldıklarını, Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı. Baş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden çekildiklerini, Millet İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
BTP lideri Hüseyin Baş, TV100'e konuştu. Baş seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
"BTP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecektir" ifadelerini kullanan Baş şunları söyledi:
"Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, Meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yaptığım araştırmalarda barajı geçme potansiyelinde değiliz. İktidarın Meclis aritmetiğini artırmamak için böyle bir kararın uygun olduğunu gördük."
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|26
|57
|3. Beşiktaş
|27
|55
|4. A.Demirspor
|27
|48
|5. Başakşehir
|26
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|27
|44
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|26
|34
|10. Alanyaspor
|27
|32
|11. Kasımpaşa
|27
|32
|12. Sivasspor
|27
|31
|13. Antalyaspor
|26
|29
|14. Ankaragücü
|26
|28
|15. Gaziantep FK
|27
|25
|16. Giresunspor
|26
|24
|17. İstanbulspor
|26
|24
|18. Ümraniye
|27
|23
|19. Hatayspor
|26
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|30
|63
|2. Eyüpspor
|30
|57
|3. Sakaryaspor
|30
|55
|4. Rizespor
|29
|54
|5. Pendikspor
|29
|53
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Keçiörengücü
|29
|47
|8. Göztepe
|29
|47
|9. Manisa FK
|29
|45
|10. Boluspor
|29
|44
|11. Bandırmaspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|29
|34
|13. Altay
|30
|31
|14. Erzurumspor
|29
|27
|15. Altınordu
|29
|26
|16. Adanaspor
|30
|25
|17. Gençlerbirliği
|29
|24
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|29
|44
|9. Brentford
|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
|12. Crystal Palace
|30
|33
|13. Wolves
|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Bournemouth
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|28
|72
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|28
|57
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
|9. Rayo Vallecano
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|28
|35
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Cadiz
|28
|31
|15. Getafe
|28
|30
|16. Almeria
|28
|30
|17. Real Valladolid
|28
|29
|18. Valencia
|28
|27
|19. Espanyol
|28
|27
|20. Elche
|28
|13