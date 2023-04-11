Baba mirası partiyi seçime bile sokamadı

BTP lideri Hüseyin Baş, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerinden çekilme kararı aldıklarını, Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı. Baş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden çekildiklerini, Millet İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

BTP lideri Hüseyin Baş, TV100'e konuştu. Baş seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

"BTP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecektir" ifadelerini kullanan Baş şunları söyledi:

"Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, Meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yaptığım araştırmalarda barajı geçme potansiyelinde değiliz. İktidarın Meclis aritmetiğini artırmamak için böyle bir kararın uygun olduğunu gördük."