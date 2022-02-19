Aziz Sancar'dan Anıtkabir'e ziyaret
ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Ankara'da Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve bazı yakınları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün 17 Şubat'ta yapılan açılışına katılan Aziz Sancar, Milli Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak bulunduğu Ankara'da Anıtkabir ziyaretinde de bulundu.
Aziz Sancar'a Anıtkabir ziyaretinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, "manevi kızı" olarak nitelendirdiği KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve bazı yakınları eşlik etti.
Sancar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Sancar ve beraberindekiler, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de ziyaret etti.
Sancar, ziyaretin sonunda Anıtkabir merdivenlerinde gençlerle fotoğraf çektirdi.
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