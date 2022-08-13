Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan provokatörler yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H. yakalandı" dedi.
Gündem 13.08.2022, 16:43
Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakmaya kalkışan provokatör A.E.H. ve ona yardım eden M.H yakalandı.
Haberi sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamaları yaptı:
"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı.
Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."
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