Azeri taksici: Erdoğan'a canım kurban

Azerbaycan'da taksicilik yapan Saiyat isimli bir vatandaş "Türkiye'de seçim olsa oyunu kime verirsin?" sorusuna "Erdoğan’a. Benim ona canım kurban. O büyük şahsiyettir. Biliyorum sizler sevmiyorsunuz ama büyük şahsiyettir. O ikinci Atatürk'tür. O olmasaydı Avrupa bizi beter eylemişti." cevabını verdi.

Azer taksicinin aynı zamanda Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızının çeyizini Türkiye'ye yardım olarak gönderdiği öğrenildi.

Taksiciye o yardımı da sorulunca "Bizim borcumuz. Biz oranın güzel gününü isteriz. Sizde bizim. Kardeş kardeşin kötü gününü istemez." ifadelerini kullandı.