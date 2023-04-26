Azeri taksici: Erdoğan'a canım kurban
Azerbaycanlı bir taksici, Türk yolcularıyla yaptığı sohbette, "Erdoğan'a canım kurban" ifadelerini kullandı.
Gündem 26.04.2023, 19:55 26.04.2023, 19:57
Azerbaycan'da taksicilik yapan Saiyat isimli bir vatandaş "Türkiye'de seçim olsa oyunu kime verirsin?" sorusuna "Erdoğan’a. Benim ona canım kurban. O büyük şahsiyettir. Biliyorum sizler sevmiyorsunuz ama büyük şahsiyettir. O ikinci Atatürk'tür. O olmasaydı Avrupa bizi beter eylemişti." cevabını verdi.
Azer taksicinin aynı zamanda Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızının çeyizini Türkiye'ye yardım olarak gönderdiği öğrenildi.
Taksiciye o yardımı da sorulunca "Bizim borcumuz. Biz oranın güzel gününü isteriz. Sizde bizim. Kardeş kardeşin kötü gününü istemez." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımızın canlı yayın yaptığı sırada ne tevafuktur ki Azerbaycan’da bir taksici amcamızla video çekiyorduk işte o videomuz.
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|29
|64
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|30
|45
|8. Konyaspor
|30
|42
|9. Karagümrük
|29
|41
|10. Sivasspor
|30
|37
|11. Alanyaspor
|30
|35
|12. Ankaragücü
|29
|34
|13. Kasımpaşa
|30
|33
|14. Antalyaspor
|29
|33
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|32
|63
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|32
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Keçiörengücü
|32
|50
|9. Bandırmaspor
|32
|50
|10. Manisa FK
|32
|49
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|32
|37
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|32
|75
|2. M.City
|30
|70
|3. Newcastle
|31
|59
|4. M. United
|30
|59
|5. Aston Villa
|33
|54
|6. Tottenham
|32
|53
|7. Liverpool
|31
|50
|8. Brighton
|29
|49
|9. Fulham
|32
|45
|10. Brentford
|32
|44
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|33
|37
|13. Wolves
|33
|37
|14. West Ham United
|31
|34
|15. Bournemouth
|32
|33
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Leicester City
|33
|29
|18. Everton
|32
|28
|19. Nottingham Forest
|32
|28
|20. Southampton
|32
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|30
|76
|2. Real Madrid
|31
|65
|3. Atletico Madrid
|30
|60
|4. Real Sociedad
|31
|55
|5. Real Betis
|31
|49
|6. Villarreal
|30
|47
|7. Athletic Bilbao
|30
|46
|8. Osasuna
|31
|44
|9. Girona
|31
|41
|10. Rayo Vallecano
|30
|40
|11. Mallorca
|30
|40
|12. Sevilla
|30
|38
|13. Celta Vigo
|30
|36
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Cadiz
|31
|32
|16. Getafe
|30
|31
|17. Almeria
|30
|30
|18. Valencia
|30
|30
|19. Espanyol
|30
|28
|20. Elche
|30
|13