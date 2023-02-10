Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 45 kişiyi enkaz altından kurtardı
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 45 kişiyi kurtardı.
Gündem 10.02.2023, 10:34
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 45 kişiyi kurtardığı, 269 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının görüntüsünü de paylaştı.
Söz konusu görüntülerde, enkazdan çıkarılan kadının kendisini kurtaran görevlilere, "Can Azerbaycan, can kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. İlham Aliyev'e de selamlar." dediği görüldü.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 725 Azerbaycanlı personel görev alıyor.
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