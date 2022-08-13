Azerbaycanlı 92 yaşındaki İdris Rehimov gençlere taş çıkarıyor
92 yaşındaki Azerbaycanlı İdris Rehimov, tartısı ile geçimini sağlıyor, spora düşkünlüğü ve cömertliği ile de Bakü'de adından söz ettiriyor. İdris Rehimov, Türk bayrağını da yanından hiçbir zaman ayırmıyor.
Azerbaycanlı İdris Rehimov, şınav çekiyor, koşuyor, ısınma hareketleri ile güne başlıyor.
Uzun yıllardır hayatla tek başına mücadele ediyor. Mücadele azmi ve spora düşkünlüğü ile gençlere taş çıkarıyor.
Eşini kaybetmesinin ardından 30 yıldır yalnız yaşıyor.
Sağlığına çok dikkat eden Rehimov, "Su zencefil limon bal bardakta karıştırıyorum yavaş yavaş içiyorum ondan sonra yağ ve ekmek yiyorum sonra yavaş yavaş çıkıp buraya geliyorum'' dedi.
Tartısı ile her gün aynı noktaya gelen İdris amca günlük mecburi ihtiyaçlarını karşılayacak parayı kazandıktan sonra birçok müşteriden para dahi almıyor.
İdris Rehimov, Türkiye sevgisini de şu sözlerle anlatıyor:
"Türkiye güzel millettir. Onlar bizi Ermeilerden koruyorlar o yüzden ben öyle insanları aklımdan çıkarmam. Onlar büyük saygı gösteriyorlar bize"
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|0
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|0
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|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
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|1
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|1. Tottenham
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|3
|2. Bournemouth
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|4. M.City
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|3
|5. Newcastle
|1
|3
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|3
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|3
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|1
|3
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|2
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|1
|1
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|1
|13. Liverpool
|1
|1
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|1
|0
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|1
|0
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|2
|0
|17. Crystal Palace
|1
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|18. Nottingham Forest
|1
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|19. West Ham United
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|1
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|2. Almeria
|0
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|3. Athletic Bilbao
|0
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|5. Barcelona
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|8. Elche
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|9. Espanyol
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|10. Getafe
|0
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|11. Girona
|0
|0
|12. Mallorca
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|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
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|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
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|17. Real Valladolid
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|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Sevilla
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