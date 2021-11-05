banner38

Azerbaycan'ın komuta odasında Türkiye imzası

Ermenistan’a karşı verilen Vatan Savaşı’nı anlatan belgeselde Azerbaycan’ın komuta ve kontrol yapısında büyük oranda TSK’dan esinlendiği görülüyor. ‘Ağ Merkezli Harp’ kavramına değinen uzmanlar Ankara’nın bu alandaki yetkinliğine dikkat çekti.

Gündem 05.11.2021, 11:31 05.11.2021, 11:39
Azerbaycan'ın komuta odasında Türkiye imzası

Takvimler 27 Eylül 2020’yi gösterdiğinde ajanslara Bakü kaynaklı çok sayıda haber düşmeye başladı… Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 senedir Ermenistan işgali altında olan bölgelerin kurtarılması için askeri operasyona başlamış, bu haber Azerbaycan kadar Türkiye’de de büyük heyecana neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Vatan Muhaberesi’nin yıl dönümü vesilesiyle ülkenin en önemli medya kuruluşlarından biri olan ICTİMAİ TV’de “Sənədli film: Görünməyən qəhrəmanlar - Hərbi Hava Qüvvələri” belgeseli yayınlandı.

Savaşın evrelerine dair ilginç ve çoğu ilk kez yayınlanan bilgilerin yer aldığı programda en çok dikkat çeken konulardan biri Türkiye oldu. Her ne kadar kamuoyunda Türk SİHA’ları öne çıksa da iki kritik husus daha belgeselle biraz daha öne çıktı. Azerbaycan’ın savaş sırasında komuta ve kontrol yapısında hem büyük oranda TSK’dan esinlenildiği hem de Türk savunma sanayii endüstrisinin sunduğu imkanlardan faydalanıldığını belgeselde geniş yer buldu.

Komuta ve kontrol yapısında TSK izleri

Hem Ankara hem Bakü için bu savaşın ne ifade ettiğini biliyor, Türk SİHA’larının sahada ‘oyun değiştirici’ rolünü izliyorduk ama geri plandaki yapıyı belki de yeterince iyi bilmiyorduk. Perdeyi biraz daha aralamak için Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük ile bir araya geldik.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1990’lardan bugüne Azerbaycan Ordusuna mensup personellerin eğitim ve ortak tatbikatlar konusunda adımlar attığını hatırlatıyor Küçük. Bu faaliyetler Azerbaycan’ın harekat ortamlarına yönelik komuta kontrol ve koordinasyon faaliyetleri için de çok önemli deneyimler içeriyor.

“Keza Vatan Muharebesi’nin icrası ve bunun ICTİMAİ TV’de yayımlanan belgeselde bu izleri görüyoruz” bilgisini paylaşan Küçük, benzer şekilde Türk savunma sanayii endüstrisinin sunduğu imkanların da belgesel vesilesiyle ekrana getirildiğinin altını çiziyor.

Çok sayıda hava unsuru tek elden yönetildi

Burada bir detay veriyor Küçük ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov’un belgeselde üzerinde durduğu ‘Azerbaycan'ın 21. yüzyıl muharebesine vakıf olarak bu kadar çok sayıda hava vasıtasının tek elden yönetilebilmesi’ konusuna işaret ediyor.

Konuyu biraz daha açmasını istiyoruz Fatih Mehmet Küçük’ten:

“Sürekli gelişen ve altındaki imkanların genişlediği ağ merkezli harp kavramı etrafında hava kuvvetlerinin tek elden yönetilebilmesi Azerbaycan için çok büyük bir kazanım. Bu noktada devreye Türkiye giriyor.

Azerbaycan Radyolink Haberleşme Sistemi (AZRA) ve AZRA-2 projesi kapsamında ülkeye çeşitli zamanlarda çok sayıda ASELSAN TASMUS (Taktik Saha Muhabere Sistemi) ve ilgili bileşenleri teslim edilmişti. Dolayısı ile muharebenin en önemli etmenlerinden ‘muhabere’ altyapısının önemli bir kısmı Türkiye tarafından sağlandı. Günümüz karmaşık muharebe ortamının tek merkezden yönetimi için kritik bir konu olan ağ merkezli harpte en önemli konulardan biri iletişimdir.”

Birliklerin anlık olarak yönetilmesi hayati önem taşıyor

Fatih Mehmet Küçük’ün anlattıklarından ilk etapta sistemler ve birlikler arasındaki iletişimin ne denli önemli olduğunu anlıyoruz. Üzerinde durulması gereken bir diğer noktanın da ‘eldeki sistemlerin anlık yönetimi’ olduğunu öğreniyoruz.

“Muharebenin tüm bu karmaşık yapısını tek elden yönetmek oldukça zordur” diyor Küçük. Onlarca insanlı/insansız uçak, helikopterler, kamikaze İHA’lar, bunların anlık olarak sunduğu istihbari bilgiler, verilerin değerlendirilmesi, imha edilmesi gereken dinamik ve statik hedeflere yönlendirilmesi tüm bu süreçlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılması için gelişmiş bir komuta kontrol sistem ve yapısına ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

Türk kurmay zekası Bakü’de

İşte bu noktada teknik altyapı kısmını Türk savunma sanayiinin kurmay beceri kısmındaki bilgi birikimini ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin aktardığının söylüyor Fatih Mehmet Küçük ve şöyle devam ediyor:

“Daha somut örneklendirmek gerekirse Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin Entegre Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemi Projesi için ASELSAN’ın HAKİM sistemi teklif edilmiş ve 2018’de bir sözleşme imzalanmıştı. Azerbaycan’ın 4-5 farklı ülkeden temin ettiği çok sayıda radar sisteminin ve Rus, İsrail, Belarus menşeli hava savunma sistemlerinin, Rus menşeli uçak ve helikopterlerin bulunduğu Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin tek elden yönetilebilmesi için bu adım kritikti.

Projenin halihazırda geldiği seviyeyi bilmiyoruz ama belgesel sırasında Azerbaycan’ın komuta kontrol merkezinde ASELSAN logolu konsolların olması dikkat çekici. Tabii bu noktada Azerbaycan’ın tek merkezden harekatı yönetme imkanı hava kuvvetleri bünyesinde yapılıyor. Türkiye’nin bunu tüm kuvvetler bazında ele aldığını ve Azerbaycan’ın da askeri teşkilatlanma açısından modernizasyonuna devam ettiğini unutmamak gerek.

Sonuç olarak Azerbaycan’ın çok farklı ülkelerden temin ettiği sensör ve silah sistemlerinin tek merkezden yönetilebilmesi için gerekli komuta kontrol felsefesi ve sistemlerinin Türkiye tarafından sağlandığı görülüyor.”

Diğer ülkelerin sistemleri de başarıyla entegre edildi

Fatih Mehmet Küçük ile sohbetimizin sonuna gelirken pas geçmek istemediğimiz bir konuya daha kısaca değiniyoruz… Azerbaycan’ın savaş sırasında İsrail’den temin ettiği çok sayıda silah, sensör sistemi ve Kamikaze İHA’lar olduğunu biliyoruz. Peki, bunlar nasıl sorunsuz bir şekilde diğer unsurlarla entegre edildi?

“Bu durum bize Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki operasyonlarından esinlenildiğini daha doğrusu buradaki tecrübelerin çok iyi bir şekilde Azerbaycan tarafına aktarılarak değerlendirildiğini gösteriyor” yanıtını veriyor Küçük.

Haliyle Türkiye’nin bu alandaki gelişmeleri kendi bünyesine hızla alabildiği kadar bunları farklı coğrafya ve kuvvetlere uyarlama konusunda da son derece iddialı olduğunu gözler önüne serdiği gerçeğiyle cümlelerini tamamlıyor.

Kaynak: TRT Haber / Sertaç Aksan

#azerbaycan
Yorumlar (0)
banner35
17
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6