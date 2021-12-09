Azalarak tükenecekler: 5 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığının ikna çalışmaları sonuçlarını vermeye devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda 5 teröristin daha teslim olduğu bildirildi.
Gündem 09.12.2021, 19:00
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütüne 1992 ve 2014 arasında katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 193'e yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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