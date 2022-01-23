Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık görme töreni yarın yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ışık görme törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, tünelin, Çanakkale, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi'ni dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğuna işaret edilerek, "Çanakkale'nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir'e ulaşımını sağlayan kuzey-güney aksında, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol, bölünmüş yol haline getiriliyor." ifadesi kullanıldı.

9,6 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede, toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 adet çift tüp tünel bulunduğu vurgulanan açıklamada, 1693 metrelik T-1 Tüneli'nin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmasının ardından 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli'nde ışığın görüleceği vurgulandı.

Yıllık 79,1 milyon lira tasarruf sağlanacak

Açıklamada, projenin hayata geçirilmesiyle, Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanacağının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"İnşa edilen tünellerle, Kaz Dağları'nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilecek. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacak. Yol ve tünellerin trafiğe açılmasıyla 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek. Böylece zamandan 71,3 milyon lira, akaryakıttan 7,8 milyon lira olmak üzere yıllık 79,1 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı yıllık 3 bin 65 ton azaltılacak. Yılın ilk aylarında hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kıtalararası kara yolu bağlantısını sağlamasıyla bölgede artacak trafik hareketliliğine cevap verecek ulaşım altyapısı tesis edilecek.”"