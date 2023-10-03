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Ayşenur Arslan hakkında soruşturma

Halk TV'deki programında Ankara saldırısıyla ilgili tepki çeken ifadeler kullanan Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı.

Gündem 03.10.2023, 10:06 03.10.2023, 10:44
Ayşenur Arslan hakkında soruşturma

Ankara saldırısıyla ilgili yaptığı yorumlar ve bulunduğu imalarla tepkileri üzerine çeken CHP'li televizyon programcısı Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı.

Arslan, Halk TV'deki programında, Ankara saldırısını gerçekleştirilen teröristin kullanılmış olabileceği imasında bulunarak, "Uzaktan kumandalı bomba taşıdığını bilmiyordu" ifadesini kullandı.

Arslan, 2 polis memurunun yoğun yaşanan çatışmalara rağmen yaralı olarak kurtulmayı başardığı saldırıyla ilgili olarak, "O kadar manasız ki gelip hiç bir şey yapamadan.. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" şeklinde ifadeler kullandı.

#ayşenur arslan
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