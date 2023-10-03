Ankara saldırısıyla ilgili yaptığı yorumlar ve bulunduğu imalarla tepkileri üzerine çeken CHP'li televizyon programcısı Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı.

Arslan, Halk TV'deki programında, Ankara saldırısını gerçekleştirilen teröristin kullanılmış olabileceği imasında bulunarak, "Uzaktan kumandalı bomba taşıdığını bilmiyordu" ifadesini kullandı.

Arslan, 2 polis memurunun yoğun yaşanan çatışmalara rağmen yaralı olarak kurtulmayı başardığı saldırıyla ilgili olarak, "O kadar manasız ki gelip hiç bir şey yapamadan.. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" şeklinde ifadeler kullandı.