AYM töreninde soğuk rüzgarlar
Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti
Gündem 25.04.2023, 13:07
Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni, Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
14 Mayıs öncesindeki mitinglerini son hızlarıyla sürdüren ve meydanlarda sert sözler söyleyen iki liderin ilk karşılaşması merak konusuydu. Birbirlerine çok yakın oturan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun karşılaşmasında soğuk rüzgarlar esti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun AYM töreninde karşılaşmasında soğuk rüzgar esti.
Tören alanındaki koltuğuna ilk önce Kılıçdaroğlu geldi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerine oturmaya gelirken iki liderin birbirlerine bakmaması ve tokalaşmaması dikkat çekti.
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