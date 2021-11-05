AYM'nin HDP'ye verdiği ek süre doluyor
Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davasında HDP'ye verdiği 30 günlük süre bugün doluyor.
3 Eylül'de Anayasa Mahkemesi, kapatma davasında HDP'ye 30 gün ek süre verilmesini kabul etmişti. O süre bugün doluyor. Savunma için verilen ek süre tamamlandıktan sonra HDP, ön savunmasını AYM'ye verecek.
Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek.
Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.
HDP ek süre istemişti
HDP'nin kapatılması istemiyle açılan ve ceza davası prosedürü izlenen davada, AYM Genel Kurulunun, iddianameyi oy birliğiyle kabul etmesi ve iddianame ile eklerinin davalı partiye tebliğinden itibaren ön savunma için 2 aylık süre başlamıştı.
Partinin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekirken, HDP Hukuk Komisyonu, bu süre dolmadan AYM'ye başvurarak savunma için 4 ay ek süre talebinde bulunmuştu.
AYM Genel Kurulu, HDP'nin bu talebini görüşmüş, daha önceki kapatma davalarında olduğu gibi, HDP'nin de ek süre talebi kabul edilmişti.
Partinin ön savunmasını vermesi için 60 günlük, hakkında siyasi yasak istenenlerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük süre verilmişti.
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