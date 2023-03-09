AYM, HDP'nin talebini kabul etti

Anayasa Mahkemesi, süreci devam eden HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davada yeni bir karar verdi.

Mahkeme, HDP tarafından yapılan savunmanın ertelenmesi başvuru talebini kabul etti.

Yüksek Mahkeme, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan’da yapmasını kararlaştırdı.

HAZİNE YARDIMLARINA KONULAN TEDBİR KARARI KALKTI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen süreç kapsamında tedbiren HDP'nin Hazine yardımı bloke edilmişti. Anayasa Mahkemesi, konulan bloke kararını oy çokluğuyla kaldırdı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de açılan dava devam ediyor. Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.

Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından bugün ele alındı. AYM,HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren konulan bloke kararını oy çokluğuyla kaldırdı. Mevzuata göre HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı. HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

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