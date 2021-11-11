AYM, HDP'nin savunmasını Yargıtay'a gönderdi
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunmasını Yargıtay'a gönderdi. Savcı 1 ay içinde mütalaa verecek.
Gündem 11.11.2021, 10:48
HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. HDP'li hukukçularca hazırlanan 173 sayfalık ön savunma, kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Kapatma davası esastan karara bağlanacak
Savunmayı inceleyecek olan Başsavcı Bekir Şahin davaya ilişkin son sözünü içeren esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sunacak. HDP'nin de son savunmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde, kapatma davası esastan karara bağlanacak.
Yargıtay Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede partinin temelli kapatılması, mal varlıklarına el konulması ve aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu 451 partiliye siyasi yasak getirilmesi isteniyor.
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