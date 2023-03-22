AYM, HDP'nin başvurusunu reddetti
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmanın seçimlerden sonraya bırakılması konusundaki başvurusuyla ilgili kararını verdi.
Gündem 22.03.2023, 09:58
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili yeni bir karar verdi.
Yüksek mahkeme, HDP'nin sözlü savunmayı seçim sonrasına bırakma talebini görüştü.
Mahkeme, kapatma davası süren HDP'nin talebini reddetti.
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