AYM'den eski HDP Eş Genel Başkanı hakkında karar

AYM, eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın mahkemelerin tahliye kararı vermemesi üzerine 26 Şubat 2021 tarihindendeki bireysel başvurusunu değerlendirerek hak ihlali olmadığına karar verdi.

Yüksekdağ'ın 3 yıl 1 aylık tutukluluğunun makul olduğunu belirten mahkeme, tutukluluğunun 4 ay 5 günlük kısmında milletvekili/siyasi parti genel başkanı olmasının bir sorun oluşturmayacağını kaydetti. Kararda, "Tutuklanmasına karar verilen kişinin milletvekili olması, bu tedbiri otomatik olarak ölçüsüz kılan bir durum arz etmez" denildi.

Başvuruyu 13 Ocak 2022'de değerlendiren Anayasa Mahkemesi, tutukluluğun makul süreyi aşması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararda, tutuklandığı tarihte milletvekili olan Yüksekdağ'ın tutukluluğun makul süreyi aştığı ve bununla bağlantılı olarak seçilme ve siyasi faaliyette bulunma imkânlarının kısıtlandığı iddiası incelendi.

AYM kararında, Yüksekdağ'ın 5 yıl 2 ay 19 gün olan toplam tutukluluk süresini hesaplarken; hakkındaki propganda cezasının infaz edildiği süreyi çıkardı. Bu nedenle AYM; toplam tutukluluk süresini 3 yıl 1 ay olarak belirledi.

Yüksekdağ hakkında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan yürütülen soruşturmanın farklı suçlarla ilgili soruşturmalara göre zorluğu ve karmaşıklığı olduğu savunulan kararda, "Bu bakımdan delillerin toplanmasındaki güçlüğün, başvurucu hakkındaki suçlamaların sayısı ve mahiyetinin ve hâlihazırda yürütülen davanın kapsamının soruşturma/kovuşturma süreçlerinde tutuklama tedbirine başvurma ihtiyacını artırdığı ve anılan süreçlerin cereyanında bir özensizliğin bulunmadığı görülmektedir" denildi.

Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Sonuç olarak tutukluluğun ön şartı olan suç işlendiğine dair kuvvetli belirti ile hürriyetten yoksun bırakılmanın meşru nedenlerinin ve tedbirin ölçülülüğünün belirtilmesi bakımından başvurucu hakkındaki tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçelerinin ilgili ve yeterli olması ve soruşturma/kovuşturma süreçlerinin yürütülmesinde bir özensizliğin bulunmaması hususları bir bütün olarak dikkate alındığında yaklaşık 3 yıl 1 aylık tutukluluk süresinin makul olduğu sonucuna varılmıştır."