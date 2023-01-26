AYM'de başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak

Yasa gereği 4 yıllık görev süresi dolacak Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, başkanlık seçimi için 2 Şubat'ı belirledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeler arasında 2 Şubat'ta gizli oylamayla seçim yapılacak.

Görev süresi biten başkanın da yeniden aday olabildiği seçimlerde başkan, adayların salt çoğunluğunun oyuyla 4 yıllığına seçiliyor. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam ediliyor.

İki kez başkan seçildi

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yüksek Mahkemenin başkanlığına ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine ise 13 Şubat 2019'da başladı.